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Польша наносит удар по Газпрому: монополисту грозит многомиллионный штраф из-за Северного потока-2

3 июня 2020, 11:50

Газпром не предоставил информацию о строительстве Северного потока-2 и заплатит до 50 миллионов евро штрафа.

Газпром
Газпром ожидают новые убытки / ТАСС

Антимонопольный комитет Польши открыл уголовное дело против российского газового монополиста Газпрома по причине непредоставления компанией документов, которые касаются финансирования строительства газопровода Северный поток-2. Вследствие этого Газпрому грозит штраф до 50 миллионов евро, причем вне зависимости от того, чем в итоге завершится расследование.

Об этом сообщает UOKiK.

Речь идет о том, что в 2018 году UOKiK обвинил 6 компаний – российский Газпром, швейцарскую Engie Energy, а также Uniper, OMV, Shell, Wintershall из Нидерландов – в финансировании строительства газового путепровода без необходимого правового согласия.

В 2020 году Газпром попросили предоставить контракты с компаниями, которые финансируют строительство Северного потока-2. Документы содержали информацию о поставках, продаже, перераспределении и хранении газа. Российская компания, несмотря на обязательства, предпочла не предоставлять данную информацию в UOKiK.

Вследствие этого компания Газпром должна будет выплатить штраф в размере до 50 миллионов долларов.

"Российский газовый гигант не может действовать вне закона, поэтому я возбудил дело против Газпрома о наложении штрафа за непредоставление информации в ходе разбирательства. Согласно закону, компании грозит финансовая санкция в размере до 50 миллионов евро", - заявил президент UOKiK Томаш Хростный, подчеркнув, что правила должны быть прозрачными и выполняться всеми.

Напомним, в конце марта Польша одержала победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Теперь россияне вынуждены будут заплатить полякам 1,5 миллиарда долларов компенсации за поставки голубого топлива по завышенной цене.

Ранее сообщалось, что Газпром может потерпеть убытки на сумму более 1,5 триллиона рублей из-за возможного срыва длительного и дорогостоящего газового контракта с Китаем.

Газпром Северный поток-2 Польша
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