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Россия может сорвать миллиардный газовый договор с Китаем из-за грубейших ошибок Газпрома

28 мая 2020, 15:05

Газпром может потерпеть убытки в общей сложности на 1,5 триллиона рублей и сорвать 30-летний контракт на поставку газа в Китай.

Газпром
У России будут проблемы с Китаем из-за Газпрома / ТАСС

На стратегически важном Чаяндинском месторождении газа обнаружены вопиющие нарушения, вследствие чего Газпрому может не хватить топлива для заполнения газопровода. В результате этого будет нанесен сокрушительный удар по выполнению 30-летнего контракта РФ и КНР по поставкам газа, а Москва понесет убытки на 1,5 триллиона рублей. Об этом пишет российская пресса.

Журналисты получили доклад, согласно которому в ходе разработки и освоении Чаянды было допущено множество грубейших ошибок – использовался дефективный буровой раствор, систематически нарушались технические стандарты, а сотрудники компании Газпром добыча Ноябрьск принимали непрофессиональные решения. Вследствие вышеуказанных факторов около 50 скважин могут не выйти на заранее запланированный уровень добычи природного газа, сообщает Лента.ру.

В докладе отмечается, что по состоянию на август прошлого года использование несоответствующего техническим характеристикам бурового раствора привело к тому, что работа по добыче газа на базе 41 скважины оказалась под вопросом – 20 скважин оказались пустыми, а на 21 зафиксирован низкий уровень добычи, который также станет нулевым уже в ближайшем будущем. От 20 "сухих" скважин убытки Газпрома составят 334 миллиарда рублей.

Более того, еще 6 скважин из-за несоблюдения технических условий оказались неработоспособными. Восстановление только одной скважины будет стоить 90 миллионов рублей, общие потери оцениваются в 2 миллиарда рублей.

В связи с этим Чаяндинское месторождение может не выйти на запланированный уровень добычи газа – 25 миллиардов кубометров в год. Полученные данные свидетельствуют о том, что добыча на месторождении уже достигла своего пика.

Общая сумма убытков Газпрома от проблем на Чаяндинском месторождении может составить более 1,5 триллиона рублей. В эту сумму входят все издержки, включая упущенную прибыль от потенциального невыполнения контракта с Китаем.

Чаяндинское месторождение является одним из крупнейших нефтегазоконденсатных рудников в восточной части РФ. Это ресурсная база газодобычи для газового путепровода Сила Сибири.

Москва и Пекин достигли соглашения о поставках газа по Восточному маршруту еще в 2014 году. Газопровод Сила Сибири запустили в конце прошлого года. Согласно договоренностям, Россия должна поставлять Китаю 38 миллиардов кубометров голубого топлива в год в обмен на оплату со стороны Пекина в размере 400 миллиардов долларов США.

Напомним, в связи с эпидемией COVID-19 и экономическим кризисом убытки Газпрома в первом квартале 2020 года составили более 4 миллиардов долларов. В связи со снижением цены на газ и сокращением экспорта в Европу корпорация может потерять в общей сложности 20 миллиардов долларов.

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