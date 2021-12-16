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Рост цены на газ в Европе и шантаж Газпрома из-за СП-2: Украина заявила о крупном обвале транзита

16 декабря 2021, 16:01

Газпром за весь 2021 год прокачает в Европу минимум объемов газа за последние 6 лет.

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Россия сократила поставки газа в Европу через Украину на 30% - ОГТСУ / Reuters

Российская корпорация Газпром за 2021 год прокачала в Европу через территорию Украины 40 миллиардов кубометров газа. Это на 30% меньше, чем в прошлом году, и на 45% меньше показателя 2019 года. Всего за текущий год объем поставок российского газа в страны ЕС составит около 145 миллиардов кубометров, что является минимальным показателем за последние 6 лет. Высокая цена на газ в Европе является результатом шантажа со стороны Газпрома из-за Северного потока-2, в Брюсселе должны сделать соответствующие выводы. Об этом заявил руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что Россия в текущем году в общем снизила поставки газа в Европу до объемов шестилетнего минимума. Причем такая ситуация происходит на фоне чрезвычайно высоких цен на газ в Евросоюзе и росте поставок топлива в Турцию и Китай.

Читайте такжеСеверный поток-2 остановит транзит газа через Украину: Зеленский предупредил Европу о мощном удареГлава ОГТСУ отметил, что Россия, несмотря на обещания властей по дополнительным поставкам газа в Украину, не бронирует дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы для поставок газа в Европу.

"Газпром рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд м3. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году и на 45% меньше, чем в 2019 году. Всего в 2021 году объем поставок Газпромом газа в страны ЕС составит около 145 млрд м3, что станет минимумом за последние 6 лет и меньше, чем в пандемическом 2020 году. И это на фоне максимальных цен на газ в ЕС и существенного увеличения поставок газа в Турцию и Китай. Несмотря на заявления Кремля о начале поставки дополнительных объемов газа в ЕС, транзит через Украину не превышает забронированных 109 млн м3 в день", - пишет Макогон.

Он также акцентировал внимание на том, что высокая цена на газ в Европе является результатом шантажа Газпрома, который отказывается от увеличения поставок газа путем ГТС Украины до тех пор, пока не будет сертифицирован газопровод Северный поток-2. В Европе должны сделать выводы и подумать над вопросом уменьшения зависимости от российского газа.

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"Цена на газ в ЕС уже превысила 1500 долларов и это является результатом нежелания РФ увеличивать поставки в ЕС до тех пор, пока не будет сертифицирован Северный Поток 2. Надеюсь, что такой шантаж не пройдет и Европа сделает соответствующие выводы относительно уменьшения зависимости от энергоресурсов из РФ", - добавил директор компании.Читайте такжеГермания зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистрали

Также он уточнил, что мощность украинской магистрали позволяет обеспечить весь экспорт Газпрома баз всех российских трубопроводов. Поэтому строительство газопровода Северный поток-2 вряд ли является целесообразным.

"Мощность украинской ГТС составляет 145 млрд. м3. Это как раз достаточно, для того, чтобы обеспечить весь экспорт Газпрома в ЕС даже без других существующих газопроводов (СП1, Ямал и другие). Какова необходимость строить Северный Поток 2? Есть ли газ, который нужно прокачать в ЕС?" – подчеркнул Сергей Макогон.

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и транзит газа через Украину

Цена на газ в Европе еще с августа начала стремительно расти по причине газового кризиса. Стоимость тысячи кубометров регулярно била рекорды. К примеру, 6 октября она взлетела до 1924 доллара. Президент России Владимир Путин тогда сказал, что Газпром готов увеличить поставки газа в страны ЕС на 15%, после чего цена резко рухнула до 988 долларов.

13 декабря средняя стоимость тысячи кубометров газа в Европе резко поднялась до отметки около 1360 долларов. Тогда это стало максимальным показателем с начала октября. Цена выросла после заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что сертификация Северного потока-2 приостановлена из-за несоответствия проекта Газпрома энергетическим правилам ЕС.

16 декабря цена на газ в Европе в среднем составляет 132,5 евро за МВт-ч – около 1519 долларов за 1 тысячу кубометров.Читайте такжеМежду Украиной и РФ разразилась газовая война: Газпром готов полностью обрубить поставки газа по ГТС

Газовый кризис в ЕС случился в связи с определенными причинами, среди которых выделяют низкий уровень запасов топлива в газовых хранилищах Европы и отказ Газпрома от прокачки дополнительных объемов газа через ГТС Украины. Россия ждет запуска трубопровода Северный поток-2, по которому газ пойдет в Европу в обход украинской газотранспортной системы.

Договор Газпрома и Нафтогаза на транзит российского газа через Украину в Европу завершается в 2024 году. В июле США и Германия заключили сделку, которая предполагает помощь Берлина в продлении соглашения еще на 10 лет. Соглашение должны продлить в условиях запуска СП-2.

Однако в Кремле заявили, что Россия не заинтересована в продлении с Украиной контракта на транзит газа в Европу. Москве это будет выгодно в том случае, если из Европы появится запрос на дополнительные поставки топлива. На данный момент российские власти не считают данный вопрос актуальным.

Директор ОГТСУ Сергей Макогон предупреждал, что Россия уже зимой может прекратить транзит газа через Украину. И тогда Киев будет вынужден запустить работу ГТС в режиме реверса.

Впрочем, 16 декабря немецкий регулятор заявил, что решение об успешной сертификации Северного потока-2 не будет принято в первой половине 2022 года. Проект не соответствует немецкому законодательству. Поэтому запуск магистрали откладывается минимум до лета следующего года.

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