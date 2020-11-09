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Генерал США спрогнозировал, как Россия будет нападать на Украину

9 ноября 2020, 10:38

Бен Ходжес в очередной раз высказался по поводу возможной полномасштабной российской агрессии.

Ходжес
Бен Ходжес / УНИАН

Бывший командующий контингентом американской армии в Европе Бен Ходжес в деталях рассказал ‒ с какого именно направления вероятнее всего военная агрессия России против Украины.

Как сообщает портал Крым.Реалии, генерал Ходжес уверен ‒ атака крайне вероятна со стороны захваченного РФ полуострова Крым. Для того чтобы остановить ее, Украине необходимы собственные мобильные подразделения и развитая транспортная инфраструктура,

Кроме того, украинские сухопутные войска должны превзойти российскую армию в мобильности, подчеркнул Ходжес.

"Это означает, что нам следует обратить внимание на транспортную инфраструктуру, передвижение автомобильным транспортом, перевозки железнодорожным транспортом, передвижение по рекам. Позволяет ли инфраструктура Украины такие перемещения?", – заявил он.

По словам Ходжеса, есть также вероятный вариант, при котором Кремль решится на атаку против Украины сразу с нескольких направлений.

"Они не будут пытаться вторгнуться только в одном регионе. Пойдут в наступление или под предлогом гуманитарного кризиса в Крыму (по причине якобы недостатка воды), или для того, чтобы ввести еще больше "миротворцев" в Приднестровье, или найдут еще какой-то повод, чтобы ворваться в Беларусь", – подытожил он.

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Заявление генерала Бена Ходжеса - что было ранее:

  • Генерал утверждал - рано или поздно Украина станет частью НАТО. Однако стране предстоит проделать большую работу с точки зрения либеральной демократии и прозрачности государственных систем и судебного процесса.
  • До того он предупредил, в какой период Украине грозит военная атака России.
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