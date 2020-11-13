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Генерал узнал, уйдет ли Путин в ближайшем будущем

13 ноября 2020, 16:58

В политической верхушке РФ не скоро будут какие-то резкие движения, спрогнозировал эксперт.

Генерал поделился, что в ближайшем будущем не ожидается уход Путина с поста – Путин новости
В ближайшем будущем не ожидается уход Владимира Путина с поста, поделился генерал / Reuters

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерала украинской армии Николай Маломуж узнал, что в ближайшем будущем не ожидается уход Владимира Путина с поста президента Российской Федерации.

Состояние здоровья главы РФ не такое критическое, как кому-то хотелось бы, рассказал эксперт Телеграфу.

Собеседник спрогнозировал, что в российской политической верхушке не будет каких-то резких движений еще год-полтора.

"Согласно моей информации – от иностранных коллег, в том числе из РФ, в ближайшем будущем уход Путина не планируется…", – поделился Маломуж.

  • Напомним, британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники писал, что Владимир Путин болен – страдает болезнью Паркинсона, и собирается покинуть пост президент России в январе 2021 года.
  • Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что сведения западного издания о наличии у Путина серьезной болезни являются "полной чушью". Спикер добавил, что здоровье у президента "отменное".

Справка. Владимиру Путину 68 лет. Путина впервые избрали российским президентом 26 марта 2000 года, пишет Wikipedia.

Болезнь Паркинсона – это хроническое неврологическое заболевание, которое характерно для людей старшего возраста. Заболевание медленно прогрессирует и бьет по моторике человека.

новости России Владимир Путин Николай Маломуж
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