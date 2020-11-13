Генерал узнал, уйдет ли Путин в ближайшем будущем

В политической верхушке РФ не скоро будут какие-то резкие движения, спрогнозировал эксперт.
Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерала украинской армии Николай Маломуж узнал, что в ближайшем будущем не ожидается уход Владимира Путина с поста президента Российской Федерации.
Состояние здоровья главы РФ не такое критическое, как кому-то хотелось бы, рассказал эксперт Телеграфу.
Собеседник спрогнозировал, что в российской политической верхушке не будет каких-то резких движений еще год-полтора.
"Согласно моей информации – от иностранных коллег, в том числе из РФ, в ближайшем будущем уход Путина не планируется…", – поделился Маломуж.
- Напомним, британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники писал, что Владимир Путин болен – страдает болезнью Паркинсона, и собирается покинуть пост президент России в январе 2021 года.
- Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что сведения западного издания о наличии у Путина серьезной болезни являются "полной чушью". Спикер добавил, что здоровье у президента "отменное".
Справка. Владимиру Путину 68 лет. Путина впервые избрали российским президентом 26 марта 2000 года, пишет Wikipedia.
Болезнь Паркинсона – это хроническое неврологическое заболевание, которое характерно для людей старшего возраста. Заболевание медленно прогрессирует и бьет по моторике человека.