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Генералы готовы начать свою игру: эксперт назвал последнюю надежду Лукашенко

17 ноября 2020, 06:33

Ситуация в Беларуси движется к перевыборам, считает Игорь Петренко.

Лукашенко,ОМОН
Александр Лукашенко возлагает надежду на силовиков / Reuters

Политолог Игорь Петренко прокомментировал ситуацию вокруг массовых протестов в Беларуси.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Александр Лукашенко может попасть в зависимость от силовиков, которые являются его главной опорой.

"Единственный ресурс, который остался у Лукашенко - это как раз силовики. С одной стороны, это его ресурс, а с другой - может сыграть с ним злую шутку... Армия, полиция и служба безопасности больше преданы Лукашенко и это его опора. Но не исключено, что он может попасть в их зависимость... Определенные генералы могут почувствовать свою силу и взять ситуацию в свои руки", - сказал политолог.

Петренко добавил, что ситуация в Беларуси движется к перевыборам. На вопрос, когда это может произойти, он ответил:

"Я думаю, год-полтора не меньше будет эта ситуация, поскольку Лукашенко заявил, что готов идти на выборы, но для этого нужно внести изменения в конституцию. Это работа парламента, которая будет достаточно долго длиться, затем должен быть референдум, а потом могут выборы проводиться".

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Кризис в Беларуси:

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
Александр Лукашенко новости Беларуси протесты в Беларуси
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