Генералы готовы начать свою игру: эксперт назвал последнюю надежду Лукашенко

Александр Лукашенко возлагает надежду на силовиков / Reuters

Политолог Игорь Петренко прокомментировал ситуацию вокруг массовых протестов в Беларуси.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Александр Лукашенко может попасть в зависимость от силовиков, которые являются его главной опорой.

"Единственный ресурс, который остался у Лукашенко - это как раз силовики. С одной стороны, это его ресурс, а с другой - может сыграть с ним злую шутку... Армия, полиция и служба безопасности больше преданы Лукашенко и это его опора. Но не исключено, что он может попасть в их зависимость... Определенные генералы могут почувствовать свою силу и взять ситуацию в свои руки", - сказал политолог.

Петренко добавил, что ситуация в Беларуси движется к перевыборам. На вопрос, когда это может произойти, он ответил:

"Я думаю, год-полтора не меньше будет эта ситуация, поскольку Лукашенко заявил, что готов идти на выборы, но для этого нужно внести изменения в конституцию. Это работа парламента, которая будет достаточно долго длиться, затем должен быть референдум, а потом могут выборы проводиться".

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