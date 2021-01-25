Генсек ПАСЕ рассказала, как окружение Зеленского сорвало ее визит в Украину

Генсек ПАСЕ не смогла приехать в Украину / Candice Imbert/flickr Council of Europe

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич рассказала, как в 2020 году сорвался ее визит в Украину, а украинские власти не создали необходимых условий для приезда.

Как заявила Пейчинович-Бурич во время выступления на пленарной сессии, отвечая на вопрос члена украинской делегации, относительно ее визита в Москву, первая страна, которую она хотела посетить в 2020 году, была Украина.

"Относительно визита в Россию. Россия является членом Совета Европы и перед моим вторым визитом в РФ я хотела сначала посетить Украину, но Украина не создала такой возможности, но я считала важным из-за большого количества открытых вопросов между Советом Европы и Россией поехать туда", — сказала она, которая находилась с визитом в Москве 19-20 октября 2020 года.

Она добавила, что готовясь к вступлению в должность генсека, первый чиновник, с кем она хотела встретиться, был президент Украины Владимир Зеленский.

Как пишет Европейская правда, в конце 2019 года Пейчинович-Бурич действительно намеревалась посетить Украину, велась подготовка данного визита, также ее встреч вне официальной программы.

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"Официальный Киев не дал согласия на встречу генсека СЕ с президентом Владимиром Зеленским, из-за чего в Страсбурге, по данным нескольких собеседников, решили вообще отменить ее визит. Вероятно, именно на это она сослалась во фразе о том, со "Украина не создала возможности" для приезда", - говорится в сообщении.

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