Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

От вакцины AstraZeneca "отказываются" в Европе / Фото Reuters

Страны Европейского союза временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорда и компанией AstraZeneca.

Как сообщает Федеральное министерство здравоохранения Германии, они временно останавливают использования вакцины AstraZeneca по рекомендации Института Пауля Эрлиха (PEI), пишет Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

"Эксперты института пришли к выводу, что в связи с сообщениями о развитии тромбов у некоторых людей после вакцинации необходимы дополнительные исследования", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 15 марта, сообщил, что Франция также приостанавливает использование вакцины AstraZeneca.

"По рекомендации министра здравоохранения Франции Оливье Верана принято решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca. Мы ожидаем, что завтра во второй половине дня EMA опубликует заключение по данному препарату", - сказал Макрон.

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Макрон добавил, что использование вакцины AstraZeneca приостановлено во Франции до вторника.

Национальное фармацевтическое агентство Италии AIFA также сообщило, что в стране приостановили вакцинацию одной из партий препарата от AstraZeneca.

Отметим, волна отказов от вакцины британо-шведской компании в Европе вызвана сообщениями о возникновении тромбов у привившихся. Сейчас их уже несколько десятков, однако AstraZeneca заявляет, что их препарат безопасен.

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