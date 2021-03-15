Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

Страны ЕС стали массово приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca после образования тромбов у некоторых привитых пациентов.
Страны Европейского союза временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорда и компанией AstraZeneca.
Как сообщает Федеральное министерство здравоохранения Германии, они временно останавливают использования вакцины AstraZeneca по рекомендации Института Пауля Эрлиха (PEI), пишет Европейская правда со ссылкой на Spiegel.
"Эксперты института пришли к выводу, что в связи с сообщениями о развитии тромбов у некоторых людей после вакцинации необходимы дополнительные исследования", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 15 марта, сообщил, что Франция также приостанавливает использование вакцины AstraZeneca.
"По рекомендации министра здравоохранения Франции Оливье Верана принято решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca. Мы ожидаем, что завтра во второй половине дня EMA опубликует заключение по данному препарату", - сказал Макрон.
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Макрон добавил, что использование вакцины AstraZeneca приостановлено во Франции до вторника.
Национальное фармацевтическое агентство Италии AIFA также сообщило, что в стране приостановили вакцинацию одной из партий препарата от AstraZeneca.
Отметим, волна отказов от вакцины британо-шведской компании в Европе вызвана сообщениями о возникновении тромбов у привившихся. Сейчас их уже несколько десятков, однако AstraZeneca заявляет, что их препарат безопасен.
Вакцина AstraZeneca – о чем ранее сообщал Главред:
- В Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.
- Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. Государство не готово утверждать, что на смертельный исход повлияла вакцинация.
- Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca после того, как стало известно о тромбах у людей в Норвегии, получивших препарат.