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Гей-оргии, внебрачные дети и недвижимость в Испании: что известно о тайной жизни Жириновского

6 апреля 2022, 13:56

Обнаруженная журналистами недвижимость семьи Жириновского стоит около $150 млн – это цена 51 объекта.

Жириновский
Владимир Жириновский / УНИАН

Ранее в российской прессе неоднократно публиковались расследования об активах покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского и его семьи.

По утверждениям журналистов, Жириновский и его сын Игорь Лебедев фактически превратили старейшую из четырех представленных в парламенте партий в бизнес, пишет Проект.

Партия – как бизнес-проект

Место в федеральном списке ЛДПР на выборах в Госдуму для опытных депутатов может стоить 100-200 млн рублей, места для новичков оцениваются в суммы от 400 млн рублей, утверждают несколько источников Проекта в правительстве и Госдуме.

Гигантские деньги, которые получает ЛДПР, идут семье и партнерам самого Жириновского, а главный в этой схеме – его сын Игорь Лебедев, – утверждают расследователи. Большую роль играет также бывшая жена политика Галина Лебедева, на которую записаны многие активы.

Чем владеет семья Жириновского

По данным Проекта, семье и окружению Жириновских принадлежат 19 квартир в элитном поселке на Нежинской улице в Москве.

Много недвижимости в РФ и Испании принадлежит баскетболистке московского Динамо Надежде Гришаевлой. В соцсетях родственники называют Гришаеву "невесткой" Жириновского, несмотря на то, что Игорь Лебедев не указывает ее в своей декларации как жену.

В Испании окружению Жириновского, по данным Проекта, принадлежат трехзвездочный отель на Ибице Azuline Hotel-Apartamento Rosamar: им также владеет Надежда Гришаева.

Azuline Hotel-Apartanento на Ибице

Галина Лебедева вероятно также владеет отелем Acta Azul в Барселоне. На бывшую жену Жириновского зарегистрирована компания Spanish Destiny Invest SL, а она, в свою очередь, управляет компанией Areir SA, владеющей зданием гостиницы. Также Лебедевой принадлежат несколько офисных площадей в центре Барселоны общей площадью 436 кв. м.

Отель Acta Azul в Барселоне

Сразу пять домов и квартир у ближайшего окружения Жириновского также есть в испанском Аликанте. Кроме виллы у Лебедевой есть еще квартира в соседнем Бенидорме площадью 83 кв. м. и стоимостью 200 тыс. евро. Там же есть недвижимость и у Гришаевой. В 2016 году она стала владелицей трех квартир общей площадью 178,7 кв. м и стоимостью около 551 тыс. евро в высотке Santa Margarita на первой линии у моря.

Что известно о детях Жириновского

Личная дача Жириновского находится в подмосковном Дарьине рядом с правительственными резиденциями Горки. Там Жириновскому принадлежат несколько участков общим размером чуть меньше четырех футбольных полей.

Через дорогу от отца живет внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн: ему принадлежат почти 30 соток с постройками, а в аренде находятся еще шесть. По подсчетам Проекта, стоимость резиденции самого Жириновского составляет примерно 1,1 млрд рублей, его сына – 127,6 млн рублей (соответственно $17 млн и $2 млн).

Вся обнаруженная Проектом недвижимость семьи Жириновского стоит 9,8 млрд рублей или $150 млн – это цена 51 объекта недвижимости с учетом здания испанского отеля.

Обвинения в гомосексуализме

Жириновского неоднократно обвиняли в гомосексуализме. Он нередко появлялся в полуголом виде в компании мужчин и не скрывал, что посещал гей-клубы.

Ранее издание FLB публиковало копию заявления на имя прокурора Москвы, в котором очевидец происшедшего обвиняет Жириновского в похищении и растлении несовершеннолетнего.

Жириновский, как пишет заявитель, "похитил на моих глазах неизвестного мне ребенка, силой затащил указанного ребенка в Мерседес-600 и, как впоследствии мне стало известно, совершил в отношении его развратные действия".

/ FLB

Кроме того, также было опубликовано письмо гражданки Новак Валентины Ивановны, адресованное депутату Госдумы В. Н. Иванову о нетрадиционной ориентации Жириновского.

"Каждый день Жириновский ездил в гей-клуб. Туда ходят голубые и привозил себе оттуда мальчиков по 3-4, бывало и по 10 мальчиков. Каждый вечер не обходился без них. Никто из охраны и не скрывал, что Жириновский – голубой", - говорилось в письме.

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25 марта 2022 года российский сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что в московской клинике умер Владимир Жириновский.

Позже в Министерстве здравоохранения России опровергли смерть Жириновского. Там отметили, что политик находится в критическом состоянии. А сенатор Пронюшкин удалил свой пост в Telegram.

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Владимир Жириновский
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