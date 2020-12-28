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Гибель российского судна Онега: новые подробности и возможная причина

28 декабря 2020, 12:22
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Рыболовецкое судно затонуло после того, как перевернулось, сообщил второй помощник капитана борта Войково.

Названа возможна причина гибели судна Онега – Затонуло судно сегодня
Озвучена возможна причина гибели судна Онега / Скриншот

В результате поисково-спасательной операции в Баренцевом море, начатой после того, как затонуло российское рыболовецкое судно Онега, был найден мертвым один из членов экипажа борта и спасены два человека.

Выживших и погибшего подняли на борт судна Войково, которое было ближе всего к Онеге и первым прибыло к месту трагедии, пишет ТАСС со ссылкой на сведения капитана морского порта Мурманск Эдуарда Безукладова.

По словам второго помощника капитана Войково, судно Онега перевернулась после того, как потеряло устойчивость во время выборки яруса (крючковое орудие для ловли рыбы – Ред.).

В пресс-службе МЧС России сообщили, что поисково-спасательную операцию осложняли погодные условия – мороз -20 и волны высотой в четыре метра.

По факту гибели судна Онега начато дело по ч. 3 ст. 263 уголовного кодекса – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, говорится на сайте Следственного комитета РФ.

  • Напомним, судно Онега затонуло 28 декабря в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области России. На борту судна находились 19 членов экипажа, 17 человек пропали.
  • В МЧС РФ сначала поступило сообщение, что судно затонуло из-за обледенения.
новости России рыболовецкое судно
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