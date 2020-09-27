Глава МИД Беларуси обвинил Запад в желании ввергнуть страну в анархию

В Беларуси сейчас происходит "внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя", убежден Владимир Макей.
В МИД Беларуси высказались об антибелорусских санкциях. Как заявил глава дипломатического ведомства Владимир Макей, санкции и другие ограничительные меры "вредны абсолютно для всех". Он также обвинил Запад в желании ввергнуть страну в хаос.
Об этом Макей заявил во время сессии Генассамблеи ООН, его цитирует УП.
По словам главы белорусского МИД, Беларуси пытались навязать цветную революцию, а сейчас происходит "внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя".
"Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Беларуси и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех", — сказал Макей.
Антибелорусские санкции – о чем сообщалось ранее:
- 25 сентября Эстония и Латвия расширили список ограничений против чиновников режима Александра Лукашенко, переизбрание которого и политический статус не признает Запад. Санкции введены по причине фальсификации избирательного процесса в ходе выборов президента Беларуси и применения насилия против мирных участников протестных акций.
- 24 сентября глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич анонсировал совместные новые санкции стран Балтии против режима Лукашенко. По его словам, данный список в будущем будет только дополняться.
- 31 августа страны Балтии ввели санкции против 30 белорусских государственных деятелей, включая главу РБ Александра Лукашенко за подтасовку выборов и избиение активистов.