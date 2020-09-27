Глава МИД Беларуси обвинил Запад в желании ввергнуть страну в анархию

Макей обвинил Запад в желании ввергнуть Беларусь в хаос / УНИАН

В МИД Беларуси высказались об антибелорусских санкциях. Как заявил глава дипломатического ведомства Владимир Макей, санкции и другие ограничительные меры "вредны абсолютно для всех". Он также обвинил Запад в желании ввергнуть страну в хаос.

Об этом Макей заявил во время сессии Генассамблеи ООН, его цитирует УП.

По словам главы белорусского МИД, Беларуси пытались навязать цветную революцию, а сейчас происходит "внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя".

"Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Беларуси и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех", — сказал Макей.

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