Главред Nexta рассказал о ранениях в АТО и драке с Беркутом на Евромайдане

Роман Протасевич / spring96.org

Главный редактор крупнейшего белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал о том, что участвовал в столкновениях в Беркутом на Евромайдане в Киеве.

Об этом он заявил в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

"Мне было интересно, как все это работает. И вообще интересно, когда такие события на расстоянии. Одна ночь поездом – и там все иначе", - рассказал он.

Протасевич подчеркнул, что провел на Майдане около недели, после чего пострадал в результате столкновений с силовиками.

"Потом мне Беркут разбил голову, и пришлось возвращаться в Минск. Потому что, конечно, в Украине я не смог бы получить никакой помощи. Я помню, что после одного из разгонов, когда и мне "прилетело", меня погрузили в "скорую" с отравлением газом, но увидели белорусский паспорт – порвали медзаключение и сказали: "Все, ты здоров. Выходи", - вспомнил он события в Киеве.

Протасевич также рассказал, что в качестве журналиста побывал в зоне АТО, где получил ранения.

"Скажу больше: я год снимал в зоне АТО как журналист-фрилансер. У меня были и ранения, и все... Поэтому говорить, что я политикан, или еще что-то такое – по меньшей мере, глупо. Потому что я все время работал в крупнейших белорусских медиа", – добавил главред Nexta.

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