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Главврач Омской больницы, в которой лечили Навального, получил высокую должность

7 ноября 2020, 08:55

Губернатор Омской области Александр Бурков назначил министром областного здравоохранения Александра Мураховского.

Александр Мураховский
Александр Мураховский получил высокую должность / Reuters

Главврач Омской больницы скорой медицинской помощи №1, в которой лечили отравленного Новичком Алексея Навального, Александр Мураховский назначен главой Министерства здравоохранения Омской области.

Губернатор Омской области Александр Бурков назначил министром областного здравоохранения Александра Мураховского, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства региона в субботу, 7 ноября.

По информации, кандидатура согласована с руководством Минздрава РФ.

Отметим, 5 ноября глава региона принял решение об отставке министра здравоохранения Ирины Солдатовой, а 6 ноября заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, также отстраненная от работы после скандального инцидента с пациентами на скорой, написала заявление об увольнении.

Суть скандала со скорыми: 27 октября скорые привезли двух тяжелых пациентов с подозрением на COVID-19 к зданию областного Минздрава, поскольку на протяжении 10 часов их не приняло ни одно медучреждение.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

  • 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".
  • 14 октября издание The New York Times сообщило, что 6 высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, будут наказаны Евросоюзом и попадут под санкции.
  • 14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
  • 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

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