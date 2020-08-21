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Главврач сказал, найден ли в организме Навального опасный яд

21 августа 2020, 09:55

Анализы на опасные вещества, которые сделали оппозиционеру, отрицательные, сообщил главврач.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Главный врач больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Мураховский сообщил, что госпитализированному Алексею Навальному сделали анализы на опасные вещества.

В организме оппозиционера не найден яд, приводит сведения главврача РИА Новости.

По словам Мураховского, пока все анализы на опасные вещества, проведенные Навальному, отрицательные.

"…те официальные документы, которые мне пришли из нашей химико-токсикологической лаборатории, тот спектр веществ, которые аппарат уже проверил, все отрицательные", – заявил главврач.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, ссылаясь на слова представительницы транспортной полиции, говорил, что в организме Алексея Навального нашли смертельно опасное вещество.

Напомним, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Алексей Навальный новости России вещества
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