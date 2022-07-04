Глисты и коронавирус: какие анализы заставляют сдавать перед "свиданием" с Путиным

Какие анализы сдают перед встречей с Путиным / Скрин фото ГолденМел и РБК-Украина

Информацию о том, что лидер страны-агрессора Владимир Путин очень серьезно страдает шизофреническим расстройством личности подтверждает то, как щепетильно он следит за своим здоровьем и личной безопасностью, пишет BBC.

По данным расследования журналистов, стало понятно, как устроена система тестирования людей, которым приходится лично встречаться с диктатором и во сколько миллиардов рублей это обходится российскому бюджету.

По информации СМИ, 94-летний ветеран афганской войны Ахат Юлашев из Казани, который лично пожал руку диктатору на параде 9 мая, провел две недели на карантине. Генерал Юлашев был одним из приблизительно 400 человек, которые находились с 24 по 9 мая на карантине в Москве ради того, чтобы пожать руку или просто приблизиться к Владимиру Путину.

Согласно с данными ВВС, Владимир Путин уже вколол себе целых 4 дозы вакцины о коронавируса, а его обслуживающий персонал поголовно сидить на карантине по всей стране.

Также приближеннные к диктатору постоянно сдают разные анализы, что оплачивает Управделами президента.

Окружающие Путина люди не просто сидят на карантине, но еще и сдают различные анализы.

Чтобы быть допущенным к карантину, лицам, которым предстоит контакт с Путиным, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Находясь на карантине, придется в течение 12 суток четыре раза сдать ПЦР, а на двенадцатый день - опять кровь на антитела.

Если у человека не выявлялись антитела IGM, которые свидетельствуют о том, что он болеет, то после 14 дней изоляции он получал допуск "в чистую зону" - то есть к президенту. Также у людей в карантине могут брать биоматериал и на другие анализы.

По заявкам по документам видно, что у некоторых сидящих в карантине людей брали мазки не только на коронавирус, но также на ОРВИ, грипп и стафилококк и кровь на биомаркеры. Кал они тоже сдавали, но не на коронавирус, а на яйца глистов.

Ранее врач-психиатр Антон Михайлов заявил, что резидент страны-агрессора Владимир Путин демонстрирует явные признаки параноидального поведения.

Признаками проблем Путина с психикой являются огромной длины стол для переговоров с иностранными лидерами или якобы встреча хозяина Кремля с женщинами-пилотами и стюардессами, видео с которой было смонтировано.

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