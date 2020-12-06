"Голоса из мешков". Трамп раскрыл механизм подтасовок на выборах

Дональд Трамп / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о фальсификациях на прошедших выборах.

Во время выступления перед своими сторонниками, которое транслировал телеканал NBC News, американский президент призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрание для обсуждения итогов выборов.

Трамп также раскрыл механизм фальсификации итогов голосования. По его словам, голоса демократов появляются "из-под навесных потолков и кожаных мешков".

Он убежден, что это стало причиной того, что во всех штатах появились сотни тысяч незаконных голосов.

Кроме того, Трамп уверен, что если демократы получат большинство в сенате, то поведут страну к коммунизму.

"Избиратели Джорджии определят, какая партия будет управлять каждым комитетом, писать каждый законодательный акт, контролировать каждый доллар налогоплательщиков. Очень просто. Вы будете решать, будут ли ваши дети при социализме или же они вырастут в свободной стране", — заявил Трамп.

Читайте такжеТрамп выиграет эти выборы - и будет убитОн уверен, что социализм для демократов лишь начало: "Затем они попробуют установить здесь коммунистическую форму правления, я в этом не сомневаюсь".

По предварительным данным, Трамп проиграл Джорджию и ее 16 выборщиков Джо Байдену, голоса избирателей пересчитывали дважды.

По итогам голосования демократы сохранили контроль над нижней палатой представителей.