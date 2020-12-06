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"Голоса из мешков". Трамп раскрыл механизм подтасовок на выборах

6 декабря 2020, 11:26
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Дональд Трамп уверен, что если демократы получат большинство в Сенате, то поведут страну к коммунизму.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о фальсификациях на прошедших выборах.

Во время выступления перед своими сторонниками, которое транслировал телеканал NBC News, американский президент призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрание для обсуждения итогов выборов.

Трамп также раскрыл механизм фальсификации итогов голосования. По его словам, голоса демократов появляются "из-под навесных потолков и кожаных мешков".

Он убежден, что это стало причиной того, что во всех штатах появились сотни тысяч незаконных голосов.

Кроме того, Трамп уверен, что если демократы получат большинство в сенате, то поведут страну к коммунизму.

"Избиратели Джорджии определят, какая партия будет управлять каждым комитетом, писать каждый законодательный акт, контролировать каждый доллар налогоплательщиков. Очень просто. Вы будете решать, будут ли ваши дети при социализме или же они вырастут в свободной стране", — заявил Трамп.

Читайте такжеТрамп выиграет эти выборы - и будет убитОн уверен, что социализм для демократов лишь начало: "Затем они попробуют установить здесь коммунистическую форму правления, я в этом не сомневаюсь".

По предварительным данным, Трамп проиграл Джорджию и ее 16 выборщиков Джо Байдену, голоса избирателей пересчитывали дважды.

По итогам голосования демократы сохранили контроль над нижней палатой представителей.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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