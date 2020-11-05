Трамп оскандалился громким заявлением о выборах, Байден ответил

Твит Трампа был скрыт администрацией Twitter.
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны.
Такое сообщение он оставил в сервисе микроблогов Twitter в четверг, 5 ноября.
"Любой голос, поступивший после дня выборов, не будет засчитан", - написал Трамп.
Отметим, что практически сразу скандальный твит Трампа был скрыт администрацией Twitter, как вводящий в заблуждение.
Кроме того, Трамп обратился к избирательным комиссиям штатов с призывом остановить подсчет голосов на президентских выборах.
Такой призыв содержится еще в одном сообщении президента США в Twitter.
"Остановите подсчет", — заявил он.
В свою очередь, Байден отстаивает совершенно противоположную позицию.
"Каждый голос должен быть посчитан", - отметил Байден в своем Twitter.
Ранее сообщалось о том, что в США после завершения выборов президента вспыхнули массовые протесты и беспорядки с погромами на улицах.
На протесты вышли в Портленде, Нью-Йорке, Фениксе, Лас-Вегасе, Миннеаполисе, Чикаго, Филадельфии и Балтиморе.
На улицы для охраны правопорядка вынуждены были вывести Национальную гвардию.
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Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.