Трамп оскандалился громким заявлением о выборах, Байден ответил

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны.

Такое сообщение он оставил в сервисе микроблогов Twitter в четверг, 5 ноября.

"Любой голос, поступивший после дня выборов, не будет засчитан", - написал Трамп.

Отметим, что практически сразу скандальный твит Трампа был скрыт администрацией Twitter, как вводящий в заблуждение.

Кроме того, Трамп обратился к избирательным комиссиям штатов с призывом остановить подсчет голосов на президентских выборах.

Такой призыв содержится еще в одном сообщении президента США в Twitter.

"Остановите подсчет", — заявил он.

В свою очередь, Байден отстаивает совершенно противоположную позицию.

"Каждый голос должен быть посчитан", - отметил Байден в своем Twitter.

Ранее сообщалось о том, что в США после завершения выборов президента вспыхнули массовые протесты и беспорядки с погромами на улицах.

На протесты вышли в Портленде, Нью-Йорке, Фениксе, Лас-Вегасе, Миннеаполисе, Чикаго, Филадельфии и Балтиморе​.

На улицы для охраны правопорядка вынуждены были вывести Национальную гвардию.

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