Голоса не зачтутся: Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборах

Дональд Трамп / Фото Reuters

Апелляционный суд штата Пенсильвания в США встал на сторону действующего главы Белого дома Дональда Трампа и запретил включать в официальные итоги голосования на выборах президента электронные бюллетени избирателей, которые не подтвердили свою личность.

Об этом сообщило издание The Philadelphia Inquirer.

Согласно закону штата Пенсильвания, избиратели, которые голосовали по электронной почте, обязаны были подтвердить свою личность до 9 ноября. Но перед выборами госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок на три дня.

Апелляционный суд штата принял решение, согласно которому такие действия госсекретаря были признаны незаконными.

Издание отмечает, что когда суд выносил решение, бюллетени американских избирателей, которые не подтвердили свою личность, и так не были включены в официальные итоги голосования.

Кроме того сообщается, что решение Апелляционного суда штата Пенсильвания – капля в море в сравнении с той "юридической войной", которую затеял Трамп, чтобы делегитимизировать результаты президентских выборов.

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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:

Дональд Трамп заявил, что при подведении итогов выборов-2020 по всей Америке у него были фактически украдены 2,7 миллиона голосов. Он утверждает, что голоса в его поддержку были удалены электронной системой голосования Dominion.

Действующий глава Белого дома заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.