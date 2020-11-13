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Голоса не зачтутся: Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборах

13 ноября 2020, 08:01

В официальные итоги голосования не будут включаться электронные бюллетени избирателей, которые не подтвердили свою личность.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Апелляционный суд штата Пенсильвания в США встал на сторону действующего главы Белого дома Дональда Трампа и запретил включать в официальные итоги голосования на выборах президента электронные бюллетени избирателей, которые не подтвердили свою личность.

Об этом сообщило издание The Philadelphia Inquirer.

Согласно закону штата Пенсильвания, избиратели, которые голосовали по электронной почте, обязаны были подтвердить свою личность до 9 ноября. Но перед выборами госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок на три дня.

Апелляционный суд штата принял решение, согласно которому такие действия госсекретаря были признаны незаконными.

Издание отмечает, что когда суд выносил решение, бюллетени американских избирателей, которые не подтвердили свою личность, и так не были включены в официальные итоги голосования.

Кроме того сообщается, что решение Апелляционного суда штата Пенсильвания – капля в море в сравнении с той "юридической войной", которую затеял Трамп, чтобы делегитимизировать результаты президентских выборов.

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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:

  • Дональд Трамп заявил, что при подведении итогов выборов-2020 по всей Америке у него были фактически украдены 2,7 миллиона голосов. Он утверждает, что голоса в его поддержку были удалены электронной системой голосования Dominion.
  • Действующий глава Белого дома заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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