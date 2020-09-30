Головорезы - опора режима: эксперт дал белорусам совет, как сбросить Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

История не знает ни одного примера победы революции, осуществляемой исключительно ненасильственными методами – шариками и ленточками, если противостоящий ей режим готов к насилию и применяет его.

Как заявил старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов во время чата в Главреде, белорусская революция может победить только тогда, когда к ненасильственным методам сопротивления добавит методы, которые помогли победить Евромайдану в 2014 году.

"Победа Майдана в 2014 году была обеспечена тем, что после двух с лишним месяцев ненасильственного сопротивления на улицах Киева, когда против протестующих была применена сила, протестующие ответили силой. Как известно, пара бронетранспортеров, которые имели неосторожность наехать на баррикады Майдана, почему-то загорелись и сгорели", - напомнил эксперт.

Аналитик также напомнил о так называемом "правиле пяти сотых процента".

"Если у режима есть хорошо вооруженные, экипированные, дисциплинированные, аморальные, готовые к исполнению криминальных приказов лица, составляющие 0,05% населения страны, то этих бандитов достаточно для установления контроля над остальными 99,95% населения, если оно безоружно, не готово к применению насилия и не применяет насильственных методов", - подчеркнул он.

Читайте такжеУдар из Беларуси: экс-посол в Минске дал пугающий прогноз о неминуемой войнеЭксперт добавил, что вопрос не в том, сколько людей готовы выйти на мирные марши протеста – 100, 200 или 300 тысяч, и не сколько шариков и ленточек они принесут с собой.

"Пусть хоть 9 миллионов жителей Беларуси выйдут на улицы всех её городов… Но, если Лукашенко останутся верны головорезы, готовые применять оружие, то он останется во власти. Только тогда, когда белорусы будут готовы прибегнуть к методам, более убедительным, чем шарики и ленточки, этот режим падет. Других способов нет", - добавил Илларионов.

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