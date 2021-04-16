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Голый Путин на унитазе: придуман новый метод борьбы за свободу Украины и Навального

16 апреля 2021, 21:22
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Чешские активисты устроили перформанс у российского посольства.

Голый Путин на унитазе акция за Украину и Навального
Голый Путин на унитазе: как прошла акция за Украину и Навального / Фото Антон Литвин

У посольства Российской Федерации в Чехии активисты устроили необычную акцию. Они усадили манекен обнаженного российского президента Владимира Путина на золотой унитаз. Таким образом активисты решили бороться с нарушением прав человека в России и российской агрессией против Украины.

Организаторами нудистского перформанса стала группа "Капутин".

"Установив обнаженного Путина, сидящим на золотом унитазе, мы хотим выразить нашу поддержку простым россиянам в России и за рубежом, нашу солидарность с жертвами путинского режима", – пояснил участник акции Антон Литвин в Facebook.

Представителей российской власти он назвал "трагикомическими персонажами, которые боятся собственного народа и окружены извращенной роскошью, купленной на украденные деньги".

Литвин пояснил, что унитаз не случайно стал частью протестной композиции.

"Возможно, ничто так точно не символизирует истинную природу нынешних российских правителей, как золотые унитазы и ершики во дворце главы государства, в котором у 13 процентов населения до сих пор нет в домах туалетов", – рассказал активист.

Среди требований активистов:

  • отвести российские войска от границы Украины и вывести из самой Украины свои оккупационные формирования;
  • освободить российского оппозиционера Алексея Навального и всех политзаключенных.
  • Голый Путин на золотом унитазе
    Голый Путин на золотом унитазе Фото Антон Литвин
  • Голый Путин на золотом унитазе
    Голый Путин на золотом унитазе Фото Антон Литвин
  • Голый Путин на золотом унитазе
    Голый Путин на золотом унитазе Фото Антон Литвин
  • Голый Путин на золотом унитазе
    Голый Путин на золотом унитазе Фото Антон Литвин

Владимир Путин и курьезы:

  • В 2017 году в России создали странную скульптуру Путина. Глава государства РФ изображен с телом медведя с оперенными крыльями, который в лапах держит осетра. Скульптор-самоучка назвал свою работу "Ум, сила и душа".
  • Перед выборами 2018 года в России замироточила икона Путина. В организации, поклоняющейся действующему президенту, событие назвали особым знаком свыше.
  • А вот в 2020 году в Сети разозлились из-за фресок в храме с Путиным и Сталиным. Тогда во всемирную Сеть утекли фотографии фресок для храма Минобороны РФ - с изображениями Владимира Путина и Иосифа Сталина.

новости России Владимир Путин Алексей Навальный оккупация Донбасса
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