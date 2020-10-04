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"Гоним их, как собак": Алиев рассказал о судьбе отвоеванных у Армении городов

4 октября 2020, 22:27

Армения "еще больше озвереет", предупредил президент Азербайджана.

алиев
Ильхам Алиев / president.az

Азербайджан восстановит все города в Нагорном Карабахе, перешедшие под контроль Баку, заявил президент Ильхам Алиев.

"Мы восстановим все города. Мы восстановим все мечети. В эти регионы вернется жизнь", - сказал он в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

По его словам, Азербайджан восстановит исторические названия населенных пунктов на освобожденных территориях.

Он также обратил внимание на то, что переговоры по Нагорному Карабаху фактически привели к замораживанию конфликта: "Разве могут переговоры продолжаться 30 лет, разве можно оставлять азербайджанский народ в таком положении на протяжении 30 лет?".

"Я неоднократно говорил странам сопредседателям Минской группы ОБСЕ, послам, другим международным организациям, представителям ЕС, чтобы они повлияли на Армению, применили санкции, оказали давление. Так нельзя, если не будет сильного давления, Армения еще больше озвереет, обнаглеет, будет выдвигать новые требования. Меня никто не услышал. Я хотел решить этот вопрос миром, но меня не услышали", - отметил он.

Алиев подчеркнул, что если бы с Баку диалог велся на нормальном языке, то переговоры бы продолжались.

"Мы показали, кто есть кто и гоним их как собак, азербайджанский солдат гонит их как собак", - добавил президент Азербайджана.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил вероятность привлечения вооруженных сил России на фоне обострения войны за Нагорный Карабах.

Он подчеркнул, что ВС РФ при соответствующих условиях могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении.

  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
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