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Google Maps начинает показывать маршруты для велосипедистов

24 октября 2020, 23:57

Пилотный проект изначально будет запущен в больших городах США.

Google
Google Maps будет показывать маршруты для велосипедистов / Reuters

В Google Maps появились полезные функции для велосипеда, однако навигация будет пока доступна только в больших городах США, однако позже география будет расширена.

Как сообщает издание GizChina, велосипедные маршруты Google Maps используют информацию из сложных алгоритмов искусственного интеллекта и данные краудсорсинга.

Инновация предоставит возможности для велосипедистов. Информация содержит различные виды велосипедных дорожек и улиц, удобных для велосипедных поездок.

"Во время COVID-19, независимо от того, едут ли люди на прогулку или добираются до работы, мы упрощаем велосипедистам повсюду езду на собственных велосипедах", - написал в своем блоге менеджер по продукту Google Maps Вишал Дутта.

Читайте такжеApple и Google рассказали о своей системе слежения за коронавирусомПо словам создателей проекта, мир начинает жить в других реалиях, на которые влияют различные факторы, в том числе и пандемия коронавируса. Поэтому Google предложил местным правительственным органам поделиться изменениями с помощью инструментов загрузки географических данных.

Google Maps также предоставляют более подробную информацию о совместном использовании велосипедов, например, пошаговые пешеходные и велосипедные маршруты к док-станции и от нее, а также информацию о доступности в режиме реального времени. В некоторых городах приложение даже предоставляет ссылки на связанные приложения для проката велосипедов, так что люди могут легко бронировать и разблокировать автомобили.

  • Компания Google в ближайшем будущем планирует добавить в видеосервис YouТube опцию интернет-магазина, что позволит осуществлять покупки одновременно с просмотрами роликов.

  • Министерство культуры и информационной политики высказало обеспокоенность в связи сообщением российской социальной сети Вконтакте о снятии блокировки для украинских пользователей, поэтому обратилось к Apple и Google с требованием ее изъять.

Google Google Maps
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