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Горбачев пофантазировал по поводу мира, в котором СССР не распался

30 сентября 2020, 11:50

Бывший советский руководитель поразмышлял на тему альтернативной истории.

Горбачев
Михаил Горбачев / УНИАН

Экс-генсек и президент СССР Михаил Горбачев пустился в размышления о том, каким был бы мир в случае сохранения Советского Союза.

Свое мнение он высказал в интервью авторитетному британскому изданию The Times.

"Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", — сказал Горбачев.

По его словам, распад СССР не был "конечным результатом" перестройки.

"Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели ", — объяснил Горбачев и добавил, что руководству СССР были допущены ошибки.

"Надо было раньше приступить к реформированию партии, децентрализации СССР, смелее реформировать экономику. При этом в числе реальных результатов этой политики — прекращение холодной войны, соглашения о ядерном разоружении, свободу слова, собраний, вероисповедания, свобода выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность", — сказал он.

Горбачев заявил, что процесс перемен в СССР довели до того рубежа, когда его стало невозможно повернуть вспять. Именно поэтому, по его мнению, провалился путч ГКЧП в августе 1991 года.

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Михаил Горбачев - что было ранее:

  • Михаил Горбачев заявлял - публичное заявление президента Владимира Зеленского о виновниках начала Второй мировой войны являются "крайне странными".
  • По словам бывшего лидера СССР, накануне 75-го Дня Победы Зеленский должен был не критиковать, а "воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы".

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