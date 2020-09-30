Горбачев пофантазировал по поводу мира, в котором СССР не распался

Бывший советский руководитель поразмышлял на тему альтернативной истории.
Экс-генсек и президент СССР Михаил Горбачев пустился в размышления о том, каким был бы мир в случае сохранения Советского Союза.
Свое мнение он высказал в интервью авторитетному британскому изданию The Times.
"Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", — сказал Горбачев.
По его словам, распад СССР не был "конечным результатом" перестройки.
"Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели ", — объяснил Горбачев и добавил, что руководству СССР были допущены ошибки.
"Надо было раньше приступить к реформированию партии, децентрализации СССР, смелее реформировать экономику. При этом в числе реальных результатов этой политики — прекращение холодной войны, соглашения о ядерном разоружении, свободу слова, собраний, вероисповедания, свобода выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность", — сказал он.
Горбачев заявил, что процесс перемен в СССР довели до того рубежа, когда его стало невозможно повернуть вспять. Именно поэтому, по его мнению, провалился путч ГКЧП в августе 1991 года.
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Михаил Горбачев - что было ранее:
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- По словам бывшего лидера СССР, накануне 75-го Дня Победы Зеленский должен был не критиковать, а "воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы".