Горбачев пофантазировал по поводу мира, в котором СССР не распался

Михаил Горбачев / УНИАН

Экс-генсек и президент СССР Михаил Горбачев пустился в размышления о том, каким был бы мир в случае сохранения Советского Союза.

Свое мнение он высказал в интервью авторитетному британскому изданию The Times.

"Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", — сказал Горбачев.

По его словам, распад СССР не был "конечным результатом" перестройки.

"Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели ", — объяснил Горбачев и добавил, что руководству СССР были допущены ошибки.

"Надо было раньше приступить к реформированию партии, децентрализации СССР, смелее реформировать экономику. При этом в числе реальных результатов этой политики — прекращение холодной войны, соглашения о ядерном разоружении, свободу слова, собраний, вероисповедания, свобода выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность", — сказал он.

Горбачев заявил, что процесс перемен в СССР довели до того рубежа, когда его стало невозможно повернуть вспять. Именно поэтому, по его мнению, провалился путч ГКЧП в августе 1991 года.

Читайте такжеГорбачев сделал тревожное заявление об отношениях России и Запада

Михаил Горбачев - что было ранее: