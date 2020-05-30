Экс-главарь "ДНР" заявил, что Гордон и Гиркин готовят революцию в России

Бородай называл Гордона врагом русских, а Гиркина - маргиналом / Reuters

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с офицером ФСБ и террористом Игорем Гиркиным является попыткой спровоцировать гражданскую войну и революцию на территории России. Такого мнения придерживается российский политтехнолог, бывший так называемый "премьер-министр ДНР" Александр Бородай.

По его словам, беседа Гордона с Гиркиным неслучайна, так как журналист враждебно настроен по отношению к РФ и специально дает площадку для высказывания мнения Гиркиным-Стрелковым, который способен на такие действия.

"В этом смысле его (Гиркина) смычка с Гордоном как раз абсолютно естественна, потому что Гордон – это враг России. Злейший враг России и русского народа. Один из. И ему, естественно, в России тоже нужна революция. И поэтому ему нужны деятели, которые эту революцию могут осуществить. Раскручивая Гиркина, он раскручивает одного из таких людей" – рассказал Бородай в эфире одного из российских телеканалов.

Также боевик добавил, что Игорь Гиркин-Стрелков стал маргиналом и для того чтобы вернуться в политические процессы, ему крайне необходима реализация сценария внутриполитического конфликта в России и смена власти в государстве путем революции.

Напомним, 18 мая в прямом эфире на YouTube террорист "ДНР" Игорь Гиркин дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В социальных сетях неоднозначно отреагировали на данную беседу, которая была похожа на допрос.

Также в СБУ опровергли высказывание Гордона, ранее заявлявшего о проведении интервью с Гиркиным под патронатом спецслужбы.