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Горящие банки и драки с полицией: в Париже начались погромы

28 ноября 2020, 20:06

Протестующие забрасывали полицию бутылками и фейерверками.

Акция протеста в Париже / Скриншот

В Париже проходят протесты против законопроекта О глобальной безопасности, в ответ полиция применила силу.

Как передает BFM TV, митинг начался на площади Республики. К проходившей мирно демонстрации присоединилась группа людей в черном.

Протестующие начали выкрикивать оскорбительные лозунги в отношении сотрудников правоохранительных органов, затем забрасывали полицию бутылками и фейерверками, а также использовали ограждения для своей защиты.

Столкновения начались в районе площади Бастилии. Там молодые люди в черном построили баррикаду и пели антифашистскую песню Siamo tutti antifascisti. Позже демонстранты начали поджигать автомобили.

Полиция пустила в ход спецсредства и начала жесткие задержания. Протестующие пошли в атаку и подожгли здание Банка Франции.

По данным МВД Франции, в ходе беспорядков в Париже пострадали 37 сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что законом, против которого выступают протестующие, предлагается запретить публиковать фотографии или видео с правоохранителями, по которым их можно идентифицировать.

Напомним, ранее в Париже акцию протеста жестко разогнали водометами и слезоточивым газом. Демонстранты начали бросать в правоохранителей камни и бутылки, скандируя: "Все ненавидят полицию".

События во Франции:

  • На популярном французском курорте Ницца человек с ножом напал на прохожих в местной церкви-базилике Нотр-Дам.
  • По словам очевидцев, преступник отрезал голову 70-летнему мужчине, перерезал горло женщине и ранил еще нескольких людей. Для того, чтобы обезвредить злоумышленника, полиция стреляла по нему.
  • До того, 16 октября, в пригороде Парижа эмигрант из РФ Абдулах Анзоров обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати.
  • Мотивом преступления, по словам злоумышленника, послужил тот факт, что учитель на занятии показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
Париж столкновения новости Франции
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