Горящие банки и драки с полицией: в Париже начались погромы

Протестующие забрасывали полицию бутылками и фейерверками.
В Париже проходят протесты против законопроекта О глобальной безопасности, в ответ полиция применила силу.
Как передает BFM TV, митинг начался на площади Республики. К проходившей мирно демонстрации присоединилась группа людей в черном.
Протестующие начали выкрикивать оскорбительные лозунги в отношении сотрудников правоохранительных органов, затем забрасывали полицию бутылками и фейерверками, а также использовали ограждения для своей защиты.
Столкновения начались в районе площади Бастилии. Там молодые люди в черном построили баррикаду и пели антифашистскую песню Siamo tutti antifascisti. Позже демонстранты начали поджигать автомобили.
Полиция пустила в ход спецсредства и начала жесткие задержания. Протестующие пошли в атаку и подожгли здание Банка Франции.
По данным МВД Франции, в ходе беспорядков в Париже пострадали 37 сотрудников правоохранительных органов.
Отметим, что законом, против которого выступают протестующие, предлагается запретить публиковать фотографии или видео с правоохранителями, по которым их можно идентифицировать.
Напомним, ранее в Париже акцию протеста жестко разогнали водометами и слезоточивым газом. Демонстранты начали бросать в правоохранителей камни и бутылки, скандируя: "Все ненавидят полицию".
События во Франции:
- На популярном французском курорте Ницца человек с ножом напал на прохожих в местной церкви-базилике Нотр-Дам.
- По словам очевидцев, преступник отрезал голову 70-летнему мужчине, перерезал горло женщине и ранил еще нескольких людей. Для того, чтобы обезвредить злоумышленника, полиция стреляла по нему.
- До того, 16 октября, в пригороде Парижа эмигрант из РФ Абдулах Анзоров обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати.
- Мотивом преступления, по словам злоумышленника, послужил тот факт, что учитель на занятии показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.