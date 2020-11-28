Горящие банки и драки с полицией: в Париже начались погромы

Акция протеста в Париже / Скриншот

В Париже проходят протесты против законопроекта О глобальной безопасности, в ответ полиция применила силу.

Как передает BFM TV, митинг начался на площади Республики. К проходившей мирно демонстрации присоединилась группа людей в черном.

Протестующие начали выкрикивать оскорбительные лозунги в отношении сотрудников правоохранительных органов, затем забрасывали полицию бутылками и фейерверками, а также использовали ограждения для своей защиты.

Столкновения начались в районе площади Бастилии. Там молодые люди в черном построили баррикаду и пели антифашистскую песню Siamo tutti antifascisti. Позже демонстранты начали поджигать автомобили.

Полиция пустила в ход спецсредства и начала жесткие задержания. Протестующие пошли в атаку и подожгли здание Банка Франции.

По данным МВД Франции, в ходе беспорядков в Париже пострадали 37 сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что законом, против которого выступают протестующие, предлагается запретить публиковать фотографии или видео с правоохранителями, по которым их можно идентифицировать.

Напомним, ранее в Париже акцию протеста жестко разогнали водометами и слезоточивым газом. Демонстранты начали бросать в правоохранителей камни и бутылки, скандируя: "Все ненавидят полицию".

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