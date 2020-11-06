Госдуме России предложили узаконить пожизненную неприкосновенность для Путина

Владимир Путин / Reuters

В Госдуму России внесли законопроект, который предусматривает введение пожизненной неприкосновенности бывшим президентам страны.

Согласно документу, президента России, в случае его ухода от власти, не смогут привлечь к ответственности или задержать, передает Парламентская газета.

"Президент России, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать", – говорится в сообщении.

Также соответствующая неприкосновенность распространяется и на жилье политика, его транспортные средства, документы, багаж и переписки.

В документе указано, что лишить неприкосновенности бывшего главу России сможет только Совет федерации. В частности, на основании обвинения экс-лидера страны в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

При этом такое решение Совфед должен принять в течение трех месяцев после предъявления обвинений, иначе последние будут считаться отклоненными.

В настоящее время по закону экс-президент России может быть лишен неприкосновенности, если против него возбудили уголовное дело по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения своих полномочий.

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Напомним: