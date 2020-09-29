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"Готовы помочь Баку на поле боя": у Эрдогана сделали воинственное заявление

29 сентября 2020, 14:20

Нападение на Азербайджан равносильно агрессии против Турции, заявили в Анкаре.

Турецкие военные / Reuters

Анкара готова поддержать Баку в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Поддержка может быть как на дипломатическом уровне, так и в военном плане, подчеркнул он в ходе посещения посольства Азербайджана в Анкаре, сообщает Анадолу.

"Мы хотим в корне решить этот вопрос. У этого конфликта есть одно решение. Земли, которые находятся под оккупацией Армении, должны вернуться Азербайджану. Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя", - сказал глава внешнеполитического ведомства Турции.

В свою очередь заместитель председателя турецкой правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш заявил о том, что нападение на Азербайджан равносильно агрессии против Турции.

"Любая атака Армении на азербайджанскую деревню равнозначна нападению на турецкую деревню. Турция ожидает, что международное сообщество не будет действовать лицемерно, прекратит провокационные выпады Армении и поддержит справедливые действия Азербайджана", - цитирует Куртулмуша Sabah.

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  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
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