"Готовы расстреливать и пытать": в Беларуси назвали главную опору Лукашенко

Александр Лукашенко среди белорусских силовиков / Reuters

В среде силовиков Беларуси растет число недовольных Александром Лукашенко, заявил белорусский оппозиционер, политолог Виталий Рымашевский.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в рядах белорусских силовиков недовольство Лукашенко не меньше, чем в рядах чиновников.

"У него есть там несколько тысяч верных людей, которые готовы избивать, убивать, расстреливать, пытать в тюрьмах. Люди, которые интегрированы в систему правоохранительных органов, офицерский состав, - у них другое совершенно мнение, они интегрированы в общество, живут здесь и понимают, насколько низка популярность Лукашенко", — сказал он.

При этом Рымашевский отметил, что эти противники Лукашенко не могут повлиять на ситуацию.

"Но вопрос в том, что эти офицеры ни на что не влияют: 25-летняя привычка безальтернативности источника приказов, отсутствие собственной инициативы, привычка действовать с нарушением закона. Если нужно поддерживать власть… Им есть что терять, потому что зарплаты у них остаются намного выше средней по стране, социальные гарантии. Это основной фактор", — сказал он.

Читайте такжеВстреча Путина с Лукашенко: Тихановская выдвинула обвинение президенту РФ

Напомним, ранее бывший министерства иностранных дел Павел Климкин заявил о том, что Лукашенко "тотально не в адеквате".

По его мнению, Лукашенко будет "сдавать Беларусь" Москве, а на сегодня он "политически и морально уже нелегитимен".