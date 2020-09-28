Грады, пушки и огнеметы: как Армения и Азербайджан воюют за Нагорный Карабах

Армения и Азербайджан воюют за Нагорный Карабах / Скриншот

В Армении и Азербайджане опубликовали новые кадры боевых действий в Нагорном Карабахе.

В частности, в министерстве обороны Азербайджана продемонстрировали еще несколько видео с места боестолкновений.

Азербайджанские военные обстреливают позиции противника, используя разнообразное вооружение. Обстрелы ведутся залповыми ракетными установками, из минометов и пулеметов.

Кроме того, также опубликовано видео уничтожения бронетехники противника.

"Подразделения азербайджанской армии продолжают уничтожать боевую технику противника точным огнем", - говорится в сообщении.

В свою очередь власти Армении обвинили Азербайджан в использовании огнеметной системы ТОС во время столкновений в Нагорном Карабахе, сообщает Telegram-канал Mash.

"Армения обвинила Азербайджан в применении огнеметной системы "ТОС". Посол Армении в России также заявил, что Турция перебросила в Азербайджан около 4 000 боевиков с севера Сирии", - говорится в сообщении.

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Утром, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах