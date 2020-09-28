Грады, пушки и огнеметы: как Армения и Азербайджан воюют за Нагорный Карабах

Власти Армении обвинили Азербайджан в использовании огнеметной системы ТОС.
В Армении и Азербайджане опубликовали новые кадры боевых действий в Нагорном Карабахе.
В частности, в министерстве обороны Азербайджана продемонстрировали еще несколько видео с места боестолкновений.
Азербайджанские военные обстреливают позиции противника, используя разнообразное вооружение. Обстрелы ведутся залповыми ракетными установками, из минометов и пулеметов.
Кроме того, также опубликовано видео уничтожения бронетехники противника.
"Подразделения азербайджанской армии продолжают уничтожать боевую технику противника точным огнем", - говорится в сообщении.
В свою очередь власти Армении обвинили Азербайджан в использовании огнеметной системы ТОС во время столкновений в Нагорном Карабахе, сообщает Telegram-канал Mash.
"Армения обвинила Азербайджан в применении огнеметной системы "ТОС". Посол Армении в России также заявил, что Турция перебросила в Азербайджан около 4 000 боевиков с севера Сирии", - говорится в сообщении.
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- Утром, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.