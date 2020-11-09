Гражданская война в США: эксперт объяснил, что станет "спусковым крючком"

В США начались протесты после президентских выборов / Фото Reuters

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев оценил вероятность возникновения в США гражданской войны после оглашения результатов президентских выборов.

Как пишет он в материале на Главреде, несмотря на то, что после президентских выборов в США в некоторых городах начались протесты и беспорядки на улицах, вряд ли стоит ожидать чего-то большего.

В то же время он считает, что если один из кандидатов станет призывать своих сторонников к протестам или акциям неповиновения, это может оказаться спусковым крючком для гражданского конфликта.

"Потому разговоры о грядущей гражданской войне в США являются изрядным преувеличением. Ведь в Штатах достаточно предохранительных механизмов, защищающих от исполнительных дураков и сумасбродов", - отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что беспорядки в США носят исключительно локальный характер и, вероятнее всего, так будет и дальше.

Золотарев добавил, что в США исход выборов будет решаться в судах, а не на улице с помощью протестов и беспорядков.

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Напомним, по данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков - 270 - для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

В то же время официальные результаты выборов еще не оглашены.