Грозовой фронт и турбулентность: стали известны новые детали крушения Boeing в Индонезии

Место авиакатастрофы самолета в Индонезии / Reuters

В Индонезии рассказали о погодных условиях, которые были в момент крушения самолета Boeing 737-524 в Яванском море, на борту которого находились 62 человека.

Как рассказал представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади, при взлете авиалайнер проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности, передает индонезийский новостной онлайн-портал Detikcom.

"Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза", - говорит индонезийский чиновник.

Он также добавил, что видимость составляла около 2 километров, что является приемлемым условием для взлета или посадки.

Авиакатастрофа в Яванском море: