Грозовой фронт и турбулентность: стали известны новые детали крушения Boeing в Индонезии

Авиалайнер проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.
В Индонезии рассказали о погодных условиях, которые были в момент крушения самолета Boeing 737-524 в Яванском море, на борту которого находились 62 человека.
Как рассказал представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади, при взлете авиалайнер проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности, передает индонезийский новостной онлайн-портал Detikcom.
"Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза", - говорит индонезийский чиновник.
Он также добавил, что видимость составляла около 2 километров, что является приемлемым условием для взлета или посадки.
Авиакатастрофа в Яванском море:
- 9 января пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air рейса SJ182 потерял связь с диспетчерами вскоре после вылета из столицы Индонезии Джакарты. На борту самолета находились 62 человека.
- По данным Министерства иностранных дел Украины, украинцев на борту самолета не было.
- 10 января, поисковая группа нашла предположительное место падения лайнера. Водолазы обнаружили обломки самолета на глубине 23 метра. Позже были обнаружены "черные ящики".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования семьям людей, погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета рейса SJ182 в Индонезии.
Автор: Алексей Тычина