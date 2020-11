Грядут изменения: команда Байдена объявила о новом курсе внешней политики США​

Администрация нового президента США Джо Байдена бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По словам избранного президента, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.

"Америка готова бросить вызов нашим противникам и не будет отвергать наших традиционных союзников... Америка вернулась. Мы будем лидировать в мире, а не уходить от него... будем отстаивать свои ценности", – заявил Байден, представляя кандидатов на ключевые посты в своей администрации.​

Байден в частности представил команду, которая будет отвечать за внешнюю политику и национальную безопасность – Тони Блинкена, ранее заявленного им на пост госсекретаря, и Джейка Салливана в качестве советника президента по нацбезопасности.

Читайте такжеТрамп уходит: Байден огласил список кандидатов на ключевые должности

Байден уверен, что Блинкен на новом посту восстановит утраченное доверие к внешнеполитическому ведомству.

"Когда речь заходит о нашей национальной безопасности и внешней политике, мы не можем терять время – мне нужна команда, которая готова начать с первого дня", – подчеркнул он.

Также Линда Томас-Гринфилд, которая претендует на пост постпреда США при ООН, заявила, что США вернутся к многостороннему подходу в международных отношениях.

"Америка вернулась, многосторонний подход вернулся, дипломатия вернулась", - подчеркнула она.​

Читайте такжеПентагон дал добро на участие в процедуре передачи власти Байдену

Кандидат на пост специального посланника по климату Джон Керри, в свою очередь, объявил о том, что администрация Байдена будет работать над пересмотром международным договоренностей в области борьбы с изменением климата. Он отметил, что США намерены вернуться в Парижское соглашение и начать работу над новыми договоренностями в этой области.

We have no time to lose when it comes to our national security and foreign policy — I need a team that’s ready on day one. Tune in as I introduce key members of that team for the first time. https://t.co/eYC4hDwV05