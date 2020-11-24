Грядут изменения: команда Байдена объявила о новом курсе внешней политики США​

Команда Джо Байдена рассказала о грядущих изменениях во внешней политике страны.
Администрация нового президента США Джо Байдена бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По словам избранного президента, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.
"Америка готова бросить вызов нашим противникам и не будет отвергать наших традиционных союзников... Америка вернулась. Мы будем лидировать в мире, а не уходить от него... будем отстаивать свои ценности", – заявил Байден, представляя кандидатов на ключевые посты в своей администрации.
Байден в частности представил команду, которая будет отвечать за внешнюю политику и национальную безопасность – Тони Блинкена, ранее заявленного им на пост госсекретаря, и Джейка Салливана в качестве советника президента по нацбезопасности.
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Байден уверен, что Блинкен на новом посту восстановит утраченное доверие к внешнеполитическому ведомству.
"Когда речь заходит о нашей национальной безопасности и внешней политике, мы не можем терять время – мне нужна команда, которая готова начать с первого дня", – подчеркнул он.
Также Линда Томас-Гринфилд, которая претендует на пост постпреда США при ООН, заявила, что США вернутся к многостороннему подходу в международных отношениях.
"Америка вернулась, многосторонний подход вернулся, дипломатия вернулась", - подчеркнула она.
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Кандидат на пост специального посланника по климату Джон Керри, в свою очередь, объявил о том, что администрация Байдена будет работать над пересмотром международным договоренностей в области борьбы с изменением климата. Он отметил, что США намерены вернуться в Парижское соглашение и начать работу над новыми договоренностями в этой области.
We have no time to lose when it comes to our national security and foreign policy — I need a team that’s ready on day one. Tune in as I introduce key members of that team for the first time. https://t.co/eYC4hDwV05— Joe Biden (@JoeBiden) November 24, 2020
Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.
- Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что решение Окружного суда штата Пенсильвания, который не разрешил пересчитывать присланные по почте бюллетени, будет обжаловано в суде.
- 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.