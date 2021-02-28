Губернатор Нью-Йорка попал в сексуальный скандал

Его бывшая помощница, 25-летняя Шарлотта Беннет заявила о сексуальных домогательствах со стороны 63-летнего губернатора в 2020 году.
В США губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает New York Times.
Его бывшая помощница, 25-летняя Шарлотта Беннет заявила о сексуальных домогательствах со стороны 63-летнего губернатора в 2020 году. По ее словам, губернатор неоднократно ставил ей вопросы о личной жизни, в том числе и о том, верит ли она, что разница в возрасте влияет на отношения.
Как утверждает Беннет, Куомо говорил, что чувствует себя одиноким во время пандемии и спрашивал ее, кого она в последний раз обнимала. Также он намекал, что открыт для отношений с женщинами, которым 20 лет.
В конце концов она сообщила об этом руководителю аппарата Куомо, и менее чем за неделю Беннет перевели на другое место работы. По ее словам, она решила не требовать официального расследования, поскольку "хочет двигаться дальше".
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В свою очередь Эндрю Куомо считает, что "выполнял функции наставника" для Беннет и никогда не планировал действовать "любыми неуместными способами". Он инициировал внешнюю проверку этого вопроса и призвал жителей Нью-Йорка не делать преждевременных выводов.
Ранее в этом месяце еще одна бывшая помощница Куомо Линдси Бойлан опубликувала эсcе, в котором обвинила его в сексуальных домогательствах. По ее словам, он без согласия касался ее, целовал в губы и неуместно комментировал внешность женщин. Куомо такие обвинения тоже отверг.
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