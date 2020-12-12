Гвоздь в крышку гроба надежд Трампа: в США отказались отменить итоги выборов

Дональд Трамп / Фото Reuters

В США суды штатов Висконсин и Мичиган отклонили иски штаба президента страны Дональда Трампа, который пытается оспорить итоги президентских выборов.

Об этом идет речь в сообщении Detroit Free Press.

"Мы не убеждены в том, что эти вопросы должны быть рассмотрены этим судом", — заключил Верховный суд Мичигана.

В Висконсине Трамп проиграл своему главному сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену с перевесом более чем в 20 тыс. Голосов, сообщает National Public Radio.

Суд счел, что обе стороны имели достаточно возможностей следить за голосованием, оно было честным и открытым.

Штаб Трампа уже заявил о намерении оспорить решение в Верховном суде Висконсина.

В то же время Федеральный суд отказал Трампу в пересмотре результатов выборов в Висконсине.

Читайте такжеДело об импичменте: Трамп обозвал Байдена коррупционером и вспомнил о звонке Зеленскому"Поскольку истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания (по проведению выборов), его иск должен быть отклонён", — заявил судья Бретт Ладвиг.

Кроме того, Верховный суд США отказался принять к рассмотрению иск Техаса о пересмотре результатов президентских выборов в колеблющихся штатах, который поддержал Дональд Трамп, передаёт NBC.

Согласно официальному заявлению, суд не нашёл "юридически обоснованного интереса" со стороны Техаса к процедуре проведения выборов в других штатах, где, по его утверждению, нарушаются их собственные законы.

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