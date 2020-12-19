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Хакерский удар по США: Трамп разразился гневом из-за России и американских СМИ

19 декабря 2020, 19:34
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По словам Дональда Трампа, ситуация в сфере кибербезопасности США находится под контролем.

Трамп
За хакерской атакой на США мог стоять Китай - Трамп / Скриншот YouTube

Американский президент Дональд Трамп не считает, что Россия может быть причастна к хакерским атакам на государственные ведомства США и обвиняет СМИ в нагнетании ситуации. Как полагает политик, за кибератакой может стоять Китай.

Действующий глава США утверждает, что пресса преувеличивает последствия кибератаки, тогда как власти контролируют ситуацию в сфере американской кибернетической безопасности.

"Хакерская атака намного значительнее выглядит в сообщениях лживых СМИ, чем в действительности. Я был полностью проинформирован, и все находится под полным контролем", - написал Трамп в своем аккаунте в микроблоге Twitter в субботу, 19 декабря.

Кроме того, позиция главы Штатов идет вразрез с сообщениями американских средств массовой информации. Политик считает, что пресса постоянно упоминает о России, тогда как за хакерской атакой мог стоять и Китай.Читайте также"Не будьте слабыми дураками": Трамп сделал новое заявление о выборах в США

"Россия, Россия, Россия - это любимая песня, когда происходит что угодно, потому что либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)" - подчеркнул Дональд Трамп.

Хакерская атака на США

  • Информагентство Reuters 13 декабря опубликовало информацию, согласно которой хакеры из России взломали сервера Минфина США и Национального управления по коммуникациям.
  • В The Washington Post со ссылкой на собственные инсайдерские источники считают, что кибератаку реализовала группировка Cozy Bear, связанная с российской разведкой.
  • Предполагается, что еще весной 2020 года хакеры могли получить сведения из электронной переписки американских ведомств.
  • По информации The New York Times, это одна из самых крупных хакерских атак за последние 5 лет.

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