Хакерский удар по США: Трамп разразился гневом из-за России и американских СМИ

За хакерской атакой на США мог стоять Китай - Трамп / Скриншот YouTube

Американский президент Дональд Трамп не считает, что Россия может быть причастна к хакерским атакам на государственные ведомства США и обвиняет СМИ в нагнетании ситуации. Как полагает политик, за кибератакой может стоять Китай.

Действующий глава США утверждает, что пресса преувеличивает последствия кибератаки, тогда как власти контролируют ситуацию в сфере американской кибернетической безопасности.

"Хакерская атака намного значительнее выглядит в сообщениях лживых СМИ, чем в действительности. Я был полностью проинформирован, и все находится под полным контролем", - написал Трамп в своем аккаунте в микроблоге Twitter в субботу, 19 декабря.

Кроме того, позиция главы Штатов идет вразрез с сообщениями американских средств массовой информации. Политик считает, что пресса постоянно упоминает о России, тогда как за хакерской атакой мог стоять и Китай.Читайте также"Не будьте слабыми дураками": Трамп сделал новое заявление о выборах в США

"Россия, Россия, Россия - это любимая песня, когда происходит что угодно, потому что либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)" - подчеркнул Дональд Трамп.

Хакерская атака на США