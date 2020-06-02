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В Германии назвали условие проведения встречи лидеров стран "нормандского формата"

2 июня 2020, 14:59

Хайко Маас встретился с Дмитрием Кулебой.

Нормандский формат
Встреча лидеров стран "нормандского формата" / Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал перспективы новой встречи лидеров стран "нормандского формата".

По его словам, проведение встречи лидеров стран "нормандского формата" зависит от развития дальнейшей ситуации с пандемией COVID-19, передает УНИАН.

"Что касается саммита (в "нормандском формате", - ред.) - все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией", - заявил он на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Берлине.

Маас также добавил, что вопрос Украины и конфликт на Донбассе для Германии в Европейском Союзе остается важной темой.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для возвращения украинских территорий и политзаключенных.

Зеленский напомнил, что состоялось три обмена, в результате которых из плена "ЛНР/ДНР" и из России были освобождены 135 человек.

нормандский формат Хайко Маас
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