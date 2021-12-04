Хитрый итальянец явился на прививку от коронавируса с силиконовой рукой / Reuters

В итальянском городке Бьелле изобретательный мужчина пришел на вакцинацию от коронавируса с силиконовой рукой. Но провести медиков ему не удалось – подделку обнаружили перед уколом.

Как сообщает The Guardian, 50-летний мужчина пришел в центр вакцинации за прививкой. Но вместо своей руки хитрец подставил медикам силиконовую.

Хотя поддельная рука была сделана довольно реалистично, медработников что-то насторожило. Они осмотрели руку и попросили мужчину снять рубашку. Когда замысел провалился, нарушитель попытался уговорить персонал "закрыть на это глаза". Несмотря на это, медики сообщили об инциденте в полицию.

"Скорость и ловкость медицинского работника разрушили планы этого человека, который теперь должен будет отвечать перед судом... Дело находится на грани бессмысленности, если бы не тот факт, что речь идет о поступке огромной важности... Это неприемлемо учитывая жертвы, которые понесло итальянское общество во время пандемии", — сообщили в совместном заявлении глава регионального правительства Пьемонта Альберто Чирио и советник по вопросам здравоохранения в регионе Луиджи Икарди.

Отметим, накануне инцидента Италия установила строгие ограничения, запрещающие невакцинированным гражданам участвовать в социальных, культурных и спортивных мероприятиях.

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Согласно решению правительства, с 6 декабря до 15 января питаться в помещении ресторанов, ходить в кино и посещать спортивные мероприятия смогут только привитые или выздоровевшие от коронавируса итальянцы.

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