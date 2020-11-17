Хитрый план Кремля по Карабаху: эксперты объяснили "кидок" Еревана Москвой

Война за Нагорный Карабах / @wwwmodgovaz

Эксперт по внутренней политике Армении Нвер Аветисян заявил о том, что Россия не оказывала помощь Армении в боях за Нагорный Карабах из-за того, что премьер этой страны Никол Пашинян недостаточно лояльно относился к Москве.

Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, Пашинян является прозападным политиком.

"Ему досталась страна, где преобладают пророссийские настроения, и он как честный политик не мог поменять это за несколько лет. Безусловно, что Россия стремилась использовать свое влияние чтобы прозападный вектор в Армении не стал ключевым, и ситуация с войной в Карабахе стала отличным поводом чтобы сместить Пашиняна", - сказал он.

В свою очередь эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко считает, что в ходе конфликта в Карабахе Россия не столько управляла процессом, сколько реагировала на вызовы.

"В глазах россиян Пашинян никак не был пророссийским политиком, а наоборот был настолько антироссийским, насколько позволяли обстоятельства. Москва хотела проучить его. Возможно, это единственное, что ей удалось сделать в этом конфликте в свою пользу, поскольку главная цель России состояла в минимизации рисков и потерь. С самого начала выбор был неприятным: или поддерживать Армению, ввязываясь в очередной затратный конфликт, или не поддерживать и потерять доверие союзников. Россия выбрала вариант, который посчитала меньшим злом. То есть, если целью было не ввязаться в опасный конфликт – то она достигнута. Но здесь Россия не управляла ситуацией, а только реагировала на нее", - добавил Капитоненко.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах