Хитрый план: в США придумали новый способ провести вакцинацию от COVID-19

По словам чиновников, новый подход позволить привить от COVID-19 вдвое больше людей, чем планировалось изначально.
Для того, чтобы ускорить процесс вакцинации от коронавируса COVID-19, правительство США рассматривает возможность ввести часть населения лишь половину дозы препарата, который был разработан американской фармацевтической компанией Moderna.
Об этом в эфире телеканала CBS заявил Монсеф Слауи ‒ руководитель команды ученых в рамках американской государственной программы ускоренной разработки и распространения вакцины.
По словам чиновника, официальные лица ведут переговоры с Moderna и медицинским регулятором США (FDA) по вышеуказанному поводу. Как утверждает Слауи, подобный подход позволит привить "вдвое больше людей" с теми же объемами вакцины.
"Мы знаем, что иммунный ответ идентичен реакции на полную дозу вакцины", ‒ заявил Слауи.
К слову, препарат Moderna предполагает вакцинирование от COVID-19 посредством двух инъекций.
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Вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.
- Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.
- 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.