Хитрый план: в США придумали новый способ провести вакцинацию от COVID-19

В США придумали новый способ провести вакцинацию от COVID-19 / Reuters

Для того, чтобы ускорить процесс вакцинации от коронавируса COVID-19, правительство США рассматривает возможность ввести часть населения лишь половину дозы препарата, который был разработан американской фармацевтической компанией Moderna.

Об этом в эфире телеканала CBS заявил Монсеф Слауи ‒ руководитель команды ученых в рамках американской государственной программы ускоренной разработки и распространения вакцины.

По словам чиновника, официальные лица ведут переговоры с Moderna и медицинским регулятором США (FDA) по вышеуказанному поводу. Как утверждает Слауи, подобный подход позволит привить "вдвое больше людей" с теми же объемами вакцины.

"Мы знаем, что иммунный ответ идентичен реакции на полную дозу вакцины", ‒ заявил Слауи.

К слову, препарат Moderna предполагает вакцинирование от COVID-19 посредством двух инъекций.

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