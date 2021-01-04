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Хитрый план: в США придумали новый способ провести вакцинацию от COVID-19

4 января 2021, 09:54
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По словам чиновников, новый подход позволить привить от COVID-19 вдвое больше людей, чем планировалось изначально.

Коронавирус в США
В США придумали новый способ провести вакцинацию от COVID-19 / Reuters

Для того, чтобы ускорить процесс вакцинации от коронавируса COVID-19, правительство США рассматривает возможность ввести часть населения лишь половину дозы препарата, который был разработан американской фармацевтической компанией Moderna.

Об этом в эфире телеканала CBS заявил Монсеф Слауи ‒ руководитель команды ученых в рамках американской государственной программы ускоренной разработки и распространения вакцины.

По словам чиновника, официальные лица ведут переговоры с Moderna и медицинским регулятором США (FDA) по вышеуказанному поводу. Как утверждает Слауи, подобный подход позволит привить "вдвое больше людей" с теми же объемами вакцины.

"Мы знаем, что иммунный ответ идентичен реакции на полную дозу вакцины", ‒ заявил Слауи.

К слову, препарат Moderna предполагает вакцинирование от COVID-19 посредством двух инъекций.

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Вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.
  • Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.
  • 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.

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