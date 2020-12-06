"Хочет всех закатать в асфальт": в Беларуси объяснили, что обрушит режим Лукашенко

Александр Лукашенко / svoboda.org

Режим Александра Лукашенко в Беларуси находится на грани краха, заявила главный редактор белорусского независимого онлайн-медиа Хартия'97 Наталья Радина.

В интервью Укринформу она подчеркнула, что крупные финансовые проблемы могут поставить вопрос о том, что Лукашенко будет не на что содержать аппарат власти.

"По моей информации, денег у Лукашенко осталось буквально на несколько месяцев. Поэтому я верю, что он может сбежать", – не исключает журналист.

В то же время она сомневается в том, что Лукашенко добровольно передаст власть: "Если он получит какие-то гарантии от следующего президента Беларуси, то эти гарантии ему никогда не даст белорусский народ, который ему не простит преступлений, убийств и пыток. За время его правления в Беларуси были репрессированы сотни тысяч людей".

Радина уверена, что жесткие экономические санкции могут сократить сроки для Лукашенко. В то же время она утверждает, что Лукашенко в Беларуси "хочет всех закатать в асфальт".

Журналист не исключила, что после некоей конституционной реформы в Беларуси вместо Лукашенко назначат ставленника Кремля, создадут фейковую оппозицию и заведут ее в парламент.

По словам Радиной, в таком случае в Беларуси будет продолжение режима Лукашенко, но с другой фамилией.

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