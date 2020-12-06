"Хочет всех закатать в асфальт": в Беларуси объяснили, что обрушит режим Лукашенко

Денег у Александра Лукашенко осталось буквально на несколько месяцев, говорит Наталья Радина.
Режим Александра Лукашенко в Беларуси находится на грани краха, заявила главный редактор белорусского независимого онлайн-медиа Хартия'97 Наталья Радина.
В интервью Укринформу она подчеркнула, что крупные финансовые проблемы могут поставить вопрос о том, что Лукашенко будет не на что содержать аппарат власти.
"По моей информации, денег у Лукашенко осталось буквально на несколько месяцев. Поэтому я верю, что он может сбежать", – не исключает журналист.
В то же время она сомневается в том, что Лукашенко добровольно передаст власть: "Если он получит какие-то гарантии от следующего президента Беларуси, то эти гарантии ему никогда не даст белорусский народ, который ему не простит преступлений, убийств и пыток. За время его правления в Беларуси были репрессированы сотни тысяч людей".
Радина уверена, что жесткие экономические санкции могут сократить сроки для Лукашенко. В то же время она утверждает, что Лукашенко в Беларуси "хочет всех закатать в асфальт".
Журналист не исключила, что после некоей конституционной реформы в Беларуси вместо Лукашенко назначат ставленника Кремля, создадут фейковую оппозицию и заведут ее в парламент.
По словам Радиной, в таком случае в Беларуси будет продолжение режима Лукашенко, но с другой фамилией.
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Протесты в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.