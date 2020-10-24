УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ход войны переломлен: эксперт назвал сроки перехода Карабаха под контроль Баку

24 октября 2020, 12:57

Александр Караваев скептически оценил вероятность привлечения в конфликт ОДКБ.

Нагорный Карабах
Война за Нагорный Карабах / Reuters

Уже к 1 ноября Азербайджан может взять под контроль большую часть территории Нагорного Карабаха.

Как заявил российский политолог Александр Караваев порталу Media.аz, к этому времени Азербайджан сможет взять под контроль, по меньшей мере, три четверти территорий Карабаха.

В то же время он скептически оценил вероятность привлечения в конфликт ОДКБ, на чем настаивает Ереван.

"Эта тема уже не стоит на повестке дня, хотя и раньше оценивалась политиками и специалистами в области международного права и постсоветского пространства как нечто невозможное. Механизм, позволяющий Армении воспользоваться помощью ОДКБ, отсутствует. Ясно же, что бои в Нагорном Карабахе – это военные действия за пределами границы Армении", - считает эксперт.

По его мнению, Азербайджан ныне находится на таком уровне, что сковать потенциал страны не представляется возможным.

"Азербайджан за эти годы накопил большой потенциал, добился успехов в самых разных сферах (…) Сегодня настало очень удачное время для разрешения Карабахского конфликта", - заключил Караваев.

Читайте такжеАлиев заявил об освобождении новых земель в Карабахе: что ответили в Ереване

  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
Нагорный Карабах новости Армении Война в Карабахе новости Азербайджана Конфликт в Нагорном Карабахе
Сейчас вы просматриваете новость «Ход войны переломлен: эксперт назвал сроки перехода Карабаха под контроль Баку». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:34
Кулинарный эксперт назвал натуральные усилители вкуса
13:02
Гороскоп на 25 октября для всех: испытания, острые проблемы и тотальный успех Видео
12:57
Ход войны переломлен: эксперт назвал сроки перехода Карабаха под контроль Баку Видео
12:53
Johnson & Johnson продолжила тестирование вакцины после инсульта у добровольца Видео
12:41
Новый всплеск COVID-19: врач дал тревожный прогноз и назвал сроки Видео
Реклама
12:24
"Станут богатыми наследниками": астрологи сказали, у кого в ноябре будет "крыша" Видео
12:19
Из-за ракетного удара Армении по Гяндже погиб подросток из России Видео
11:59
Магнитная буря в октябре 2020: ученый опроверг "страшилку" Видео
11:57
Катастрофа и распад страны: эксперт дал "адский" прогноз насчет тотального локдауна Видео
11:47
Коронавирус в Украине рванул вперед: Степанов рассказал, насколько забиты больницы Видео
11:20
Под Тернополем найдены мертвыми три человека: раскрыта вероятная причина гибели
11:07
Эксперт растолковал, нужна ли маска для лица в морозную погоду Видео
10:59
"Россия занимается варварством": Данилов спрогнозировал сроки распада РФ Видео
10:47
Коронавирус в Украине "бесится" – за сутки выявили еще 7000 больных Covid-19 Видео
10:37
Почему Запад в восторге от украинских политиков мнение
10:34
Кровавые обстрелы Азербайджана: у Алиева предупредили Ереван о жесткой ответке
10:17
Врач назвал пять мест, где можно легко заразиться коронавирусом Видео
09:56
Уехать из "красной" зоны карантина: Укрзализныця открывает продажу билетов Видео
09:35
Поставки воды в аннексированный Крым: Киев выдвинул Путину ультиматум Видео
09:34
Гороскоп на 24 октября 2020 года: хороший день на всех фронтах и потеря всего Видео
Реклама
09:29
Президент Польши Дуда заболел коронавирусом Видео
08:55
Мощный удар по Украине: в Киеве назвали главную угрозу Газпрома Видео
08:29
Почему курс доллара может взлететь до 39,5 гривен мнение
08:27
Новичок для Навального: стали известны имена создателей яда для покушения Видео
08:15
Несравненные брюки-кюлоты из 30-х с нами в моде на осень-зиму: фото Фото
08:14
Сегодня в Украине день тишины перед местными выборами: что запрещено 24 октября Видео
07:41
Больные Covid-19 стали умирать вдвое быстрее - ученые Видео
07:17
Алиев заявил о готовности остановить боевые действия в Нагорном Карабахе Видео
07:15
Под ударом легкие и сердце: врач предупредила об убийственном эффекте COVID-19 Видео
06:55
Повторный карантин приведет Украину к катастрофе мнение
06:29
Магнитная буря сегодня и завтра: в NASA предупредили о серьезной опасности Видео
06:03
Как не подцепить коронавирус на избирательном участке - советы врача
05:32
Астрологи узнали, что раздражает "кусачий" знак Зодиака Видео
05:06
Алиев заявил об освобождении новых земель в Карабахе: что ответили в Ереване Видео
04:26
"Это нечто!": Ирина Морозюк сексуально раздвинула ноги на пикантном фото
03:48
Хорошо ли защищает маска от коронавируса - в Японии дали ответ
02:09
На объездной дороге Львова произошло смертельное ДТП: фото и видео Видео
01:34
По лезвию бритвы: секс с разными партнерами опасен для здоровья
00:55
"Коварные": девушка Руслана Квинты засветила грудь Фото
00:19
Православный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский пост
Реклама
00:19
Ученые заметили неожиданное последствие Covid-19
23 октября, пятница
23:54
Кардиолог озвучила смертельно опасные для здоровья факторы при Covid-19 Видео
23:40
Во Франции наказали студентку за оправдание обезглавливания учителя
23:32
Инфекционист указал на интересную особенность коронавируса Видео
23:07
Аваков оправдал досадную "сдачу Крыма" России
23:04
Японские ученые объяснили, почему после COVID-19 выпадают волосы Видео
23:00
Шушкевич раскрыл планы России насчет Беларуси Видео
22:57
Covid-19 в Украине поставил новый антирекорд: 7 517 новых диагнозов за сутки
22:34
В СНБО озвучили требование к оппозиции Беларуси по Крыму Видео
22:27
Испугай комика: в Мариуполе Зеленского шокировал громкий звук Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять