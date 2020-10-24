Ход войны переломлен: эксперт назвал сроки перехода Карабаха под контроль Баку

Война за Нагорный Карабах / Reuters

Уже к 1 ноября Азербайджан может взять под контроль большую часть территории Нагорного Карабаха.

Как заявил российский политолог Александр Караваев порталу Media.аz, к этому времени Азербайджан сможет взять под контроль, по меньшей мере, три четверти территорий Карабаха.

В то же время он скептически оценил вероятность привлечения в конфликт ОДКБ, на чем настаивает Ереван.

"Эта тема уже не стоит на повестке дня, хотя и раньше оценивалась политиками и специалистами в области международного права и постсоветского пространства как нечто невозможное. Механизм, позволяющий Армении воспользоваться помощью ОДКБ, отсутствует. Ясно же, что бои в Нагорном Карабахе – это военные действия за пределами границы Армении", - считает эксперт.

По его мнению, Азербайджан ныне находится на таком уровне, что сковать потенциал страны не представляется возможным.

"Азербайджан за эти годы накопил большой потенциал, добился успехов в самых разных сферах (…) Сегодня настало очень удачное время для разрешения Карабахского конфликта", - заключил Караваев.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах