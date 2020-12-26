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Ходорковский заявил, что Путин хочет уйти с президентской должности

26 декабря 2020, 15:03
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По мнению Ходорковского, Путин постарается оставить наиболее преданного ему человека.

Ходорковский
Ходорковский заявил, что Путин хочет уйти / Reuters

Российский бизнесмен, оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что президент России Владимир Путин хочет уйти с президентской должности без всякого сомнения.

"Он [Путин] хочет, конечно, уйти. Без всякого сомнения", - заявил Ходорковский в интервью изданию "ГОРДОН".

Ходорковский убежден, что Путин никому не верит.

"Даже [зампредседателя Совбеза России Дмитрию] Медведеву он, конечно, не верит. Хотя Медведеву он верит больше всех остальных. И он в связи с этим в последний момент, скорее всего, решит остаться. Потому что без него некому обеспечить ему безопасность. Он не [первый президент Российской Федерации] Ельцин, который мог поверить Путину", – сказал оппозиционер.

По мнению Ходорковского, Путин постарается оставить наиболее преданного ему человека, который в тот момент "еще не будет полностью опорочен".

"Это мог бы быть Медведев, это мог бы быть какой-нибудь [директор Службы внешней разведки РФ Сергей] Нарышкин, например...Путин уже давно управляем своим окружением", – подытожил он.

Справка

Михаил Ходорковский – российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997—2004 годах был совладельцем и главой нефтяной компании "ЮКОС". Арестован российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года. На момент ареста был одним из богатейших людей в мире, его состояние оценивалось в 15 млрд долларов. В 2005 году был признан российским судом виновным в мошенничестве и других преступлениях. Компания "ЮКОС" подверглась процедуре банкротства. В 2010—2011 годах по новым обвинениям был приговорен к 14 годам колонии; с учётом последующих обжалований общий срок, назначенный судом, составил 10 лет и 10 месяцев, фактически отбытый срок — 10 лет и 2 месяца, так как в декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом Путиным, сообщает Википедия.

Судьба Путина – о чем сообщалось ранее:

  • 23 декабря российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненную неприкосновенность бывшим главам государства. Решение о лишении иммунитета данной категории граждан может принять Совет Федерации.
  • 20 декабря оппозиционный российский политик Гарри Каспаров рассказал о том, что президент РФ Владимир Путин имеет серьезные проблемы со здоровьем.
  • 10 декабря астролог Влад Росс спрогнозировал, что российский президент Владимир Путин серьезно болен, и ему грозит смерть. У главы РФ рак кишечника четвертой стадии, рассказал эксперт Главреду. По его словам, скорее всего, Путин умрет в конце 2021 – в начале 2022-го.

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