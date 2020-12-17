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"Хотели бы – довели бы дело до конца": Путин резко высказался об отравлении Навального

17 декабря 2020, 13:04
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Как полагает Владимир Путин, за Алексеем Навальным стоят американские спецслужбы.

Путин
Ситуация с отравлением Навального - это политический трюк, - Путин / Reuters

Расследование в связи с обвинением сотрудников спецслужб РФ в отравлении оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о том, что политика поддерживают американские спецслужбы. Если бы россияне хотели его отравить, то смогли бы довести дело до конца.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в режиме онлайн в четверг, 17 декабря, комментируя ситуацию с отравлением Навального.

Не называя фамилии оппозиционного политика российский глава государства подверг критике расследование и сказал, что такие действия свидетельствуют о работе американских спецслужб.

Что касается пациента (Алексея Навального, - ред.) в берлинской клинике. Мы прекрасно понимаем, что это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. Что, мы об этом не знаем? Знают и сотрудники ФСБ и других специальных органов", - сказал Путин.Читайте такжеПесков выругался в ответ на статью о повторной попытке Кремля отравить Навального

По его словам, Навального поддерживают американцы, однако это не означает, что России нужно было его отравить. При такой ситуации дело было бы доведено до конца.

"Но если это так – а это так – это означает, что пациент пользуется поддержкой американских спецслужб. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если бы хотели – довели бы это дело до конца. Ко мне обратились – я дал команду выпустить его на лечение в Германию", - добавил Путин.

Также он уточнил, что ситуация с отравлением Навального – это политический ход с целью нападения на российскую власть.

"Это трюк в политической борьбе для того, чтобы напасть на первых лиц и на этом уровне подняться самому. Но нужно свою состоятельность доказывать либо делами, либо программой", - подчеркнул Владимир Путин.

Отравление Навального

  • Фонд по борьбе с коррупцией вместе с Bellingcat, The Insider и CNN, а также при участии немецкого издания Der Spiegel ранее предположили, что к отравлению Алексея Навального причастны 8 сотрудников секретной лаборатории Института криминалистики ФСБ. К таким выводам они пришли после того, как были проверены базы телефонных переговоров, а также других данных, которые добыты на черном рынке.
  • Британское издание Sunday Times выпустило статью, в которой речь идет о том, что россияне якобы пытались повторно отравить Алексея Навального, когда он пребывал в коме в больнице Омска. Журналисты ссылаются на анонимные источники в немецких спецслужбах.
  • 15 декабря Алексей Навальный заявил, что покушение на его жизнь устроили сотрудники ФСБ, а в руководстве операцией по отравлению он обвинил российского президента Владимира Путина.

новости России Владимир Путин Алексей Навальный отравление Навального
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