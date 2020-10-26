Хрупкое перемирие в Карабахе вступило в силу: в Баку уже заявили о нарушении

Вечером 25 октября стало известно об очередном перемирии между Арменией и Азербайджаном / Reuters

В шесть утра по киевскому времени в понедельник, 26 октября, вступило в силу третье перемирие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Однако почти сразу прекращение огня было нарушено.

О срыве достигнутых в Вашингтоне договоренностей заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Несмотря на объявление режима прекращения огня, Вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили договоренность", - говорится в заявлении азербайджанского Минобороны в Twitter.

По данным Баку, под обстрел попали подразделения азербайджанской армии вблизи села Сафиян. Обстрел был зафиксирован в 06:05 по киевскому времени. В Минобороны Армении опровергли заявление азербайджанской стороны о нарушении перемирия.

Отметим, что перед началом перемирия премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет придерживаться режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона с 8:00 будет придерживаться полного режима прекращения огня", - написал Пашинян на странице в Facebook .

В свою очередь, армия обороны Карабаха заявила, что строго соблюдает режим прекращения огня, а обвинения Азербайджана в нарушениях не соответствуют действительности.

Договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе - о чем сообщалось ранее:

Вечером 25 октября стало известно об очередном перемирии между Арменией и Азербайджаном. Договоренности были достигнуты во время визита министров иностранных дел обеих стран в США.

В отдельном заявлении Минская группа ОБСЕ, сформированная для урегулирования конфликта и возглавляемая Францией, Россией и США, подчеркнула, что ее сопредседатели и министры иностранных дел снова встретятся 29 октября. Они обсудят проблему Нагорного Карабаха.

Азербайджан и Армения уже дважды договаривались о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых.

Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии главы МИД России Сергея Лаврова.

Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября, но и в этот раз режим прекращения огня не начался.

В обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.

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