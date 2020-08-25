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Эксперт назвал организаторов протестов в Беларуси

25 августа 2020, 00:27

Аналитик уверен: если бы Лукашенко поумерил свои аппетиты и нарисовал более реалистичный результат выборов, то всё было бы иначе.

Новости Беларуси - Кто организатор протестов в Беларуси
Новости Беларуси - Кто организатор протестов в Беларуси / GettyImages

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк проанализировал, кто организатор протестов в Беларуси.

"Это спонтанный протест. У меня много знакомых, которые вошли в состав органов, что созданы белорусской оппозицией. В основном это молодые порядочные и профессиональные люди, которые имеют безупречную репутацию. С некоторыми из них я общался еще накануне выборов в Беларуси, и у них не было даже приблизительного понимания, что и как будет. Никто целенаправленно не готовился к такому развитию событий, и им никто не помогал. Поэтому я могу утверждать, что это был спонтанный протест", – пояснил Октисюк во время чата на Главреде.

Читайте такжеВ Кремле рассказали, кто управляет митингами в БеларусиПри этом аналитик уверен: если бы президент Беларуси Александр Лукашенко поумерил свои аппетиты и нарисовал более реалистичный результат выборов, то всё было бы иначе.

"Если бы он нарисовал себе не 80% поддержки, а 55% себе и Тихановський – 45% (предполагаю, что на самом деле результат был 50/50), это бы не вызвало такого возмущения и раздражения у белорусов. Как бы там ни было, но значительная часть белорусов, которые, например, живут в селах и много смотрят телевидение, как и раньше, готовы голосовать за Лукашенко. То есть у Лукашенко есть электорат, но его невозможно мобилизовать на протест, разве что собрать и привезти организованно", – рассказал Октисюк.

Он уточнил, что движущей силой оппозиции выступает молодежь, 18-25 лет, так как они стремятся к переменам.

"Не думаю, что есть закулисные силы, которые готовили и поддерживают финансово протесты в Беларуси. Это все делается спонтанно. Мы видим, что у протестующих нет серьезного экономического или политического плана – требования рождаются в зависимости от успеха протестной фазы. Если бы все это заранее готовилось, и существовали какие-то координационные центры, белорусы выходили бы с более четкими лозунгами и планами действий", – резюмировал Октисюк.

Напомним, сначала Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси. Он заявил, что Украина и страны ЕС якобы продолжают финансировать события в Беларуси.

Позднее Лукашенко обвинил США в подготовке "заварушки" в Беларуси. Европейцы все делают так, как говорят Штаты, утверждает Лукашенко.

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