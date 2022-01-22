Хуже, чем Омикрон: в ООН предрекли миру новый штамм коронавируса

В ООН предрекли миру новый штамм коронавируса / коллаж Reueters

В Организации объединенных наций считают, что в скором времени может появиться новый штамм коронавирусной инфекции. Вариант может быть еще хуже, чем Омикрон.

Как сообщает Xinhua, такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей. Он считает, что миру следует перейти в режим "чрезвычайной ситуации" в борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, остановка распространения инфекции должна быть главной в повестке дня каждой страны.

"Омикрон – это еще одно предупреждение. Следующий вариант может быть хуже",– сказал Гутерриш.

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Напомним, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

21 января киевские власти обратились к местным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. К такому решению чиновники пришли из-за стремительного роста количества случаев инфицирования COVID-19 в городе.

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