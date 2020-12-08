УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Хуже коронавируса: человечеству предрекли новую катастрофу

8 декабря 2020, 22:20

В ООН призвали глав государств уделить повышенное внимание, не только коронавирусу.

В ООН назвали новую угрозу для человечества / Reuters

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что 2021 год станет катастрофичным для человечества.

В ООН считают, что в мире может случиться крупнейший за последние 75 лет гуманитарный кризис.

Причинами такой угрозы в ООН назвали пандемию коронавируса, из-за которой количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось до 270 миллионов, и спад в мировой экономике.

Преодолеть возможную катастрофу, по словам Бизли, поможет финансирование, пишут РИА Новости.

Читайте также​В ООН назвали новую мировую проблему​ из-за пандемии COVID-19

При этом в ООН призвали глав государств уделить повышенное внимание, не только коронавирусу, но и решению важных проблем, таких как - голод и миграция.

Пандемия COVID-19 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
  • Также в ВОЗ заявили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
  • В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19. По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.

ООН голод гуманитарная катастрофа
Сейчас вы просматриваете новость «Хуже коронавируса: человечеству предрекли новую катастрофу». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Путин собрался увеличить территорию РоссииПутин собрался увеличить территорию России Переписка бывшего зятя Путина попала в СМИ: в Кремле прокомментировали "вброс"Переписка бывшего зятя Путина попала в СМИ: в Кремле прокомментировали "вброс" Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на “трон”Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на "трон" В Кремле отреагировали на похороны чеченца, который отрезал голову учителю во ФранцииВ Кремле отреагировали на похороны чеченца, который отрезал голову учителю во Франции В России с почестями похоронили чеченца, обезглавившего учителя во ФранцииВ России с почестями похоронили чеченца, обезглавившего учителя во Франции
Следующий материал

Последние новости

22:23
В центре Киева произошла кровавая поножовщина, есть жертва
22:20
Хуже коронавируса: человечеству предрекли новую катастрофу Видео
22:09
Швейцария бьет тревогу из-за действий Путина в Крыму Видео
22:08
Как приклеить накладные ресницы и стать неотразимой Видео
21:46
Названы секс-позы, которые сжигают больше всего калорий Видео
Реклама
21:43
Прайд под угрозой: в зоопарке Барселоны у львов обнаружили коронавирус Видео
21:35
Как долго сохраняются симптомы COVID-19: появилось новое исследование​ Видео
21:34
Гороскоп на 9 декабря для всех: приязнь Фортуны, полезная перестановка и очернение Видео
21:33
Три поворота в образе жизни, которые снижают холестерин Видео
21:32
В Харькове назвали условие для производства российской вакцины от коронавируса Видео
21:09
"Люди мрут от холода": жители Крыма жалуются на жуткие условия в больницах
21:08
Красиво и полезно: 11 съедобных цветов Видео
21:04
Сколько дней до прививки от коронавируса нельзя пить алкоголь: ответ эксперта Видео
20:55
В Сети появилась новая информация об игре Back 4 Blood – духовном наследнике культовой Left 4 Dead Видео
20:53
Синоптик рассказала, какой будет погода на Рождество и Новый год Видео
20:41
Тимошенко в третий раз стала бабушкой
20:09
"Бывших не бывает": Слава Каминская поставила точку в сплетнях об Эдгаре
20:06
Врач назвал главный синдром после COVID-19: как с ним бороться Видео
20:04
Локдаун в феврале: Степанов раскрыл детали введения жесткого карантина Видео
20:00
Остановка транспорта и работа метро: в Киеве раскрыли план по локдауну в Украине Видео
Реклама
19:55
Шмыгаль озвучил сроки полного отказа Украины от угля
19:45
Киберпанк начнется уже вот-вот – CD Projekt опубликовала эффектный релизный трейлер игры Видео
19:43
Последствия коронавируса: названа главная угроза для молодежи Видео
19:39
Диета по группе крови: ученые сделали новое неожиданное открытие Видео
19:30
Обнародованы результаты последнего испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca Видео
19:29
Где в Украине чаще всего заражаются коронавирусом​: врач назвал места Видео
19:28
В Украине взлетят тарифы на газ: эксперт рассказал, что ждет украинцев Видео
19:09
Игра по Звездным войнам от создателей Fallout спешит на iPhone и Android
19:02
Украинская певица нашла себя в сериале на Netflix Видео
18:44
Трамп восстал против законопроекта об оборонном бюджете США Видео
18:29
Журналист Бутусов согласился работать в Минобороны и опубликовал программу Видео
18:23
Стало известно, сколько фильмов Кингсмен будет снято
18:21
Армения опасается нового конфликта с Азербайджаном: в Ереване обратились к Путину Видео
18:08
Коронавирус, Холостячка, Google Класс: что украинцы искали чаще всего в Google в 2020
17:51
Анна Ризатдинова продает свой уникальный символ с Олимпиады на аукционе
17:51
Локдаун в Украине: в Минздраве прояснили вопрос по работе транспорта Видео
17:44
Россия вознамерилась производить вакцину от коронавируса в Харькове Видео
17:33
В Украину неожиданно придет потепление: синоптик назвала дату Видео
17:01
Популярное игровое издание PC Gamer рекомендует повременить с покупкой Cyberpunk 2077
16:53
Турция с Россией провели переговоры по Украине и вопросам Карабаха Видео
Реклама
16:44
В России за призывы вернуть Украине Крым будут карать рублем Видео
16:41
Самые популярные фильмы и сериалы 2020 года по запросам Google
16:40
​Стало известно, какую вакцину от COVID-19 получит Украина Видео
16:20
Apple продолжает удивлять – встречайте полноразмерные наушники AirPods Max Фото Видео
16:17
Без локдауна люди будут умирать дома от умеренного течения COVID-19 - эксперт Видео
16:08
Астролог назвал мелких тиранов среди знаков Зодиака
15:34
Песков рассказал, как Путин отреагировал на "вбросы" о дочери и зяте Видео
15:33
Лукашенко разразился гневом из-за отстранения от Олимпийских игр Видео
15:32
Высокий сахар в крови: опасные алкогольные напитки-"провокаторы" Видео
15:26
"Хитрость Кремля": СМИ узнали, где прячут Путина
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять