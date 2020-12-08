Хуже коронавируса: человечеству предрекли новую катастрофу

В ООН призвали глав государств уделить повышенное внимание, не только коронавирусу.
Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что 2021 год станет катастрофичным для человечества.
В ООН считают, что в мире может случиться крупнейший за последние 75 лет гуманитарный кризис.
Причинами такой угрозы в ООН назвали пандемию коронавируса, из-за которой количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось до 270 миллионов, и спад в мировой экономике.
Преодолеть возможную катастрофу, по словам Бизли, поможет финансирование, пишут РИА Новости.
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При этом в ООН призвали глав государств уделить повышенное внимание, не только коронавирусу, но и решению важных проблем, таких как - голод и миграция.
Пандемия COVID-19 - о чем ранее сообщал Главред:
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
- Также в ВОЗ заявили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
- В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19. По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.
Автор: Мария Тупик