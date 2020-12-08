Хуже коронавируса: человечеству предрекли новую катастрофу

В ООН назвали новую угрозу для человечества / Reuters

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что 2021 год станет катастрофичным для человечества.

В ООН считают, что в мире может случиться крупнейший за последние 75 лет гуманитарный кризис.

Причинами такой угрозы в ООН назвали пандемию коронавируса, из-за которой количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось до 270 миллионов, и спад в мировой экономике.

Преодолеть возможную катастрофу, по словам Бизли, поможет финансирование, пишут РИА Новости.

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При этом в ООН призвали глав государств уделить повышенное внимание, не только коронавирусу, но и решению важных проблем, таких как - голод и миграция.

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