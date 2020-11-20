По пути Лукашенко: эксперт оценил шансы на смену власти в России из-за обнуления сроков Путина

Бунтов и протестов против продления правления Путина в среднесрочной перспективе не будет - политолог / Reuters

Президент России Владимир Путин пытается создать образ своей незаменимости таким же образом, как это делал Александр Лукашенко в Беларуси. Россияне, в отличие от белорусов, по-прежнему не видят альтернативы действующему главе государства, поэтому серьезных протестов против обнуления президентских сроков пока не будет.

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире телеканала Украина 24, комментируя внесение в Госдуму законопроекта, который позволяет Путину еще два раза баллотироваться на президентский пост.

По его словам, в среднесрочной перспективе россияне вряд ли намереваются противостоять действующей власти. Люди, как и ранее в Беларуси, не видят, кем можно заменить Путина на посту президента.

"Не то чтобы российский народ готов. Он с прищуром смотрит на Путина, популярность которого идет вниз. Но народ не видит альтернативы, точно так же как до поры её не видел народ Беларуси, никого, кроме Лукашенко. Путин пытается создать ту же ситуацию. Поэтому ничего страшного не произойдет, никаких бунтов не будет в среднесрочной перспективе", - добавил Орешкин.Читайте такжеЖурналист рассказал, что будет с Крымом и Донбассом после обнуления сроков Путина

Эксперт считает, что россияне, в отличие от белорусов, сейчас не интересуются темой продления президентских сроков Путина.

"Там (в Беларуси) всё-таки за 26 лет накипело. А у нас (в России) всего 20 лет, значит, можно ещё немного потерпеть", - подчеркнул Дмитрий Орешкин.

Обнуление президентских сроков Путина