"Иди домой, бл*дь тупая": в Минске силовики жестко разогнали женский марш протеста

Разгон женского марша в Минске / TUT.BY

В субботу, 19 сентября, в Минске проходит женский марш, его участниц задерживают силовики.

Как сообщает белорусское издание Тut.by, в ходе марша за спинами колонны протестующих появилось автозаки и автобусы с силовиками, из них вышли люди в форме.

В свою очередь участницы марша стали в сцепку. Силовики встали напротив них.

В какой-то момент под крики "Мы идем домой!" часть девушек попыталась уйти в сторону. Но силовики их не отпустили. В это время в другой стороне сцепки начались массовые задержания.

/ TUT.BY

По оценкам журналистов, задержано уже более 100 человек. Отмечается, что в результате оказалось много задержанных. Людям уже буквально негде стоять в автозаке, поэтому им приходилось выходить.

При этом силовики оскорбляли и унижали участниц протеста.

"Иди домой, бл*дь! Потому что ты тупая!" — кричали белорусские правоохранители в адрес женщин.

Обратим внимание, что среди задержанных оказалась 73-летняя Нина Багинская, которая является известным белорусским оппозиционным активистом. Ее также затолкали в автозак, отобрав бело-красно-белый флаг.

/ TUT.BY

Напомним, ранее в Беларуси заявили о подготовке новых массовых народных выступлений.

Масштабные протестные акции анонсированы не только в Минске, но и в других городах Беларуси.