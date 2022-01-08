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Их коронавирус не берет: ученые выяснили, почему некоторые люди не болеют COVID-19

8 января 2022, 12:37

Многие медицинские работники смогли избежать заражения коронавирусом. Ученые пытаются изучить этот феномен.

коронавирус
Ученые выяснили, почему некоторые люди не болеют COVID-19 / коллаж УНИАН, Pixabay

Есть люди, которые могут регулярно контактировать с больными коронавирусом, но не заражаться. Этот феномен заинтересовал ученых со всего мира – они пытаются выяснить, почему так происходит, и надеются, что результаты исследования смогут помочь создать устойчивую к вариантам коронавируса вакцину, чтобы навсегда удержать COVID-19.

Как пишет Dailymail со ссылкой на экспертов, появляется все больше доказательств того, что некоторые люди могут обладать стойким естественным иммунитетом к коронавирусу.

В частности, в Университетском колледже Лондона (UCL) ученые изучают образцы крови сотен медицинских работников, которые, казалось бы, несмотря на все шансы заразиться, смогли этого избежать.

Когда исследователи UCL исследовали кровь медицинских работников (которые, казалось бы, не заболели COVID-19), которую взяли до внедрения вакцины, они подтвердили, что у них нет антител к коронавирусу, то есть маловероятно, что они когда-либо были заражены. Однако они обнаружили другие клетки иммунной системы, называемые Т-клетками, подобные тем, которые есть в иммунной системе людей, которые выздоровели от коронавируса.

Отмечается, что Т-клетки создаются иммунной системой. Но в то время как антитела останавливают проникновение вирусных клеток в организм, Т-клетки атакуют и уничтожают их.

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Сейчас известно, что антитела к COVID-19 могут снижаться в течение нескольких месяцев после заражения, так и после вакцинации. Однако, Т-клетки остаются в системе дольше и уничтожают вирус до того, как он сможет заразить здоровые клетки или нанести какой-либо вред, предполагают эксперты.

Ученые предполагают, что Т-клетки могли появиться у медработников раньше. Это могло произойти из-за того, что они работали с больными пациентами или столкнулись с другими менее опасными типами коронавируса.

Более того, команда UCL провела дальнейшие тесты на сотнях других образцов крови, собранных еще в 2011 году, задолго до начала пандемии, и обнаружила, что примерно каждый 20 имел антитела, которые могут уничтожать вирус.

Самые высокие показатели имели пробы, взятые у детей. Ученые утверждают, что это возможно из-за того, что они регулярно подвергаются влиянию коронавирусов, вызывающих простуду, из-за контактов с большим количеством других детей в детских садах и школах, что может объяснить, почему сейчас коронавирус редко вызывает тяжелые заболевания в этой возрастной группе.

Напомним, Украина вводит бустерную дозу вакцины от коронавируса для всех граждан, получивших первые две дозы COVID-вакцины.Такой приказ подписал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в четверг, 6 января.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что будут прививать людей как обычно – можно записаться на конкретное время через сайт Helsi, так и отстояв живую очередь. Колоть бустерную дозу начнут уже с 8 января.

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